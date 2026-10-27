La morosidad en las pymes quintuplica a la de las grandes empresas

La morosidad récord sigue afectando a la economía bajo el gobierno de Javier Milei, no solamente a los hogares sino también a las empresas, especialmente a las pymes: en las microempresas, la irregularidad de pagos casi quintuplica a la de las grandes empresas, advirtió un informe de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) y el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC).

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En concreto, en agosto pasado, las microempresas registraban una morosidad equivalente al 17,73% de los montos de crédito recibidos, una proporción casi cinco veces superior al 3,74% observado entre las grandes compañías, según el nuevo módulo empresarial del Mapa de la Deuda.

La brecha se amplía en algunas actividades. Entre las microempresas de la construcción, la mora alcanza al 27,85% de los montos adeudados. En la industria orientada a bienes de consumo llega al 20,50%, mientras que en el comercio de bienes esenciales se ubica en el 19,75%.

El relevamiento también distingue la proporción de unidades con atrasos. En el segmento de las microempresas, el 13,83% de las firmas endeudadas está en situación irregular. Entre las pequeñas empresas, la tasa asciende al 12,07%. Cuando se mide sobre los montos, la morosidad de las pequeñas empresas es del 9,86% y la de las medianas, del 7,34%. En ambos casos supera el registro de las grandes compañías, aunque la diferencia más pronunciada corresponde a las microempresas.

La morosidad empresarial por cada segmento y provincia

Las grandes firmas concentran el 90,3% del crédito total del país, con $74,01 billones, según el informe. Para el equipo de investigación, esa concentración y la menor mora de ese segmento influyen sobre el promedio general e impiden apreciar la magnitud de los atrasos en las unidades más pequeñas.

El mapa también incluye a monotributistas y autónomos. En este grupo, el atraso representa el 11,67% de los montos y alcanza al 15,16% de los deudores, lo que equivale a más de 645.000 personas en situación de mora.

El informe señala, además, que durante el último trimestre de 2025 se triplicó la cantidad de empresas y personas que emitieron cheques sin fondos. En los canales de crédito con garantías, indica que la tasa de pymes en mora se triplicó en las sociedades de garantía recíproca durante los últimos dos años y se duplicó en los FGCP durante el primer semestre de 2026.

Entre las pymes que refinanciaron sus deudas durante 2026, el 42,3% volvió a caer en mora y el 16,3% mejoró su situación crediticia, de acuerdo con el relevamiento.

Por jurisdicción, las mayores tasas de mora empresarial consignadas corresponden a Santiago del Estero, con el 13,32%; Chaco, con el 12,28%; La Rioja, con el 11,74%; y Chubut, con el 11,41%. En el otro extremo, el indicador es del 2,40% en la Ciudad de Buenos Aires y del 1,52% en Tierra del Fuego.