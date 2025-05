Qué significa SAC en el recibo de sueldo

Cuánto se cobra de aguinaldo.

Cada vez que se acerca junio o diciembre, muchos trabajadores en relación de dependencia en Argentina observan en su recibo de sueldo un concepto clave: SAC. Estas siglas corresponden al Salario Anual Complementario, más conocido como aguinaldo, un derecho laboral que representa una remuneración adicional y que está regulado por la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744).

El SAC es un pago extraordinario obligatorio que los empleadores deben realizar a sus trabajadores dos veces al año. Se trata de un complemento del salario que aparece claramente detallado en el recibo de sueldo, ya sea como “SAC 1° cuota” (en junio) o “SAC 2° cuota” (en diciembre). Su función es brindar un alivio económico en momentos clave del año, como el cierre del primer semestre o las fiestas de fin de año.

Aguinaldo: ¿Cómo se calcula el SAC?

El cálculo es relativamente simple: el SAC equivale al 50% del mejor sueldo bruto mensual que haya recibido el trabajador en cada semestre. Para saber cuánto vas a cobrar, hay que identificar cuál fue tu remuneración más alta entre enero y junio (para la primera cuota) o entre julio y diciembre (para la segunda), y tomar la mitad de ese monto.

- Ejemplo: Si en marzo tuviste un sueldo bruto de $200.000 y fue el más alto del primer semestre, el SAC de junio será de $100.000. En ese monto se incluyen todas las remuneraciones habituales: salario básico, horas extra, comisiones, premios u otros conceptos que se consideran parte del salario. No se incluyen los pagos no remunerativos como viáticos, asignaciones familiares o bonos no salariales.

Cuánto se cobra de aguinaldo en junio.

Quiénes cobran aguinaldo en junio

El SAC figura en el recibo de sueldo de todos los trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector privado como del público. También corresponde a empleadas domésticas registradas, empleados temporarios y de tiempo parcial. No lo perciben los trabajadores autónomos ni quienes no tienen vínculo formal con un empleador.

En el recibo de sueldo, el SAC suele estar desglosado como un ítem aparte, identificado por alguna de estas denominaciones:

SAC 1° cuota

SAC 2° cuota

Aguinaldo

Salario Anual Complementario

También puede figurar proporcionalmente si el empleado no trabajó el semestre completo, en cuyo caso se liquida una parte proporcional al tiempo trabajado. Para los trabajadores, el SAC representa un ingreso clave que se suele usar para cancelar deudas, afrontar gastos extraordinarios, ahorrar o costear vacaciones y celebraciones. Para muchas familias, es un respiro económico, sobre todo en contextos de inflación alta.

Cómo se calcula el aguinaldo.

Desde una mirada macroeconómica, el pago del aguinaldo también tiene impacto: inyecta liquidez en el mercado interno en dos momentos clave del año, fomentando el consumo. No obstante, también implica una exigencia financiera para muchas empresas, que deben prever este desembolso con anticipación.