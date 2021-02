La soja volvió a subir y toca el máximo en cinco semanas

El precio de la soja volvió a subir en el mercado de Chicago impulsada por los retrasos en la cosecha brasileña, lo que permitió que en lo que va de la semana el grano acumule una suba de U$S 16. La tonelada se valorizó en los últimos días y alcanzó el pico en las últimas cinco semanas.

El contrato de marzo de la oleaginosa subió 1,26% (U$S 6,52) hasta los U$S 523,14 la tonelada, a la vez que el de mayo lo hizo por 1,22% (U$S 6,34) para concluir la jornada a US$ 523,87 la tonelada. La suba se fundamentó por el retraso de los trabajos de recolección del cultivo en Brasil, lo cual demora la entrada del grano en el comercio internacional.

"Esta demora ha reducido la disponibilidad de la oleaginosa en los merados globales dado que la fuerte demanda de los últimos meses ha reducido considerablemente las existencias", remarcó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en su análisis diario sobre la actividad en Chicago. Así, la entidad bursátil rosarina explicó que "esto habría conducido a cierta escasez (de grano) de corto plazo que estaría apuntalando a las cotizaciones".

Este retraso se enmarca en una fuerte demanda internacional, encabezada por China, y con bajos stocks en Estados Unidos, que durante estos últimos meses fue uno de los pocos proveedores del poroto. Según los últimos datos aportados por el Departamento de Agricultura, el país norteamericano ajustó nuevamente sus stocks de soja durante febrero, los cuales cayeron hasta las 3,25 millones de toneladas, en un marco donde China espera importar durante esta campaña 100 millones de toneladas en total.

Granos

Los cereales también culminaron la sesión con ganancias en sus cotizaciones. El trigo encabezó las subas, con una mejora en su contrato de referencia de 2,17% (U$S 5,33) y cerró a US$ 249,95 la tonelada, su valor máximo en cinco semanas.

Por último, el maíz ascendió 0,99% (U$S 2,17) y se ubicó en US$ 220,17 la tonelada, apuntalada por las subas en la soja y el trigo, lo cual le permitió cerrar su tercer sesión consecutiva al alza.