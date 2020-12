La soja toca su pico en seis años: ¿por qué subió tanto?

El precio de la soja profundizó el sendero alcista y superó la barrera de los 470 dólares la tonelada. La cifra representa uno de los valores más altos de los últimos seis años registrados en el mercado de Chicago, referencia a nivel global.

El contrato con vencimiento en enero próximo registró una suba de U$S 14,79 y la tonelada cotizó en U$S 476. Hace un año, el valor se ubicaba en U$S 341,54, lo que refleja un aumento del 39,3% durante 2020.

Pero también aumentaron los precios de los cereales. Los contratos del trigo con vencimiento en marzo de 2021, cotizaron a U$S 227,30, y los del maíz a U$S 183,50.

Diversos analistas del mercado de granos coincidieron en la preponderancia de la situación climática en Brasil y en la Argentina para explicar este aumento. Por estas regiones, el panorama de la futura siembra de soja en la región núcleo se podría complicar por la falta de precipitaciones, más allá que en las últimas horas hubo lluvias en el NOA, sudeste de Buenos Aires, norte de Córdoba, sudeste de Santiago del Estero, norte de Santa Fe y algunas zonas de Chaco.

Además, sobre el cierre de la rueda internacional de Chicago hubo versiones de una aparición de China en el mercado con importantes compras de soja y maíz.

Retenciones a la soja

El 31 de diciembre vence la baja por tres meses que aplicó el gobierno a las retenciones de la soja. En las últimas horas trascendieron versiones que dieron a entender que no habrá renovación y volverá a tributar una retención del 33%.

En octubre se lanzó un paquete de medidas económicas que incluía una baja temporaria de retenciones a las exportaciones del complejo sojero por tres meses. En el caso del poroto de soja, en octubre tributó una retención del 30%, en noviembre del 31,5%, en diciembre del 32% y a partir de enero volverá al 33%.

Respecto a los subproductos de la oleaginosa, entre los cuales se destacan la harina y el aceite, la alícuota pasa del 27-28% en octubre al 30-31% en enero de 2021, restableciéndose el diferencial entre los despachos de materia prima y los que requieren algún procesamiento.