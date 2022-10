Michel salió a desmentir a Losada por una supuesta falta de silobolsas

El titular de la Aduana aseguró que "más del 90% de los silobolsas que se consumen en Argentina no se importan". La principal empresa que fabrica el producto en el país también negó que la actividad atraviese algún tipo de conflicto.

Tras los dichos de la senadora de Juntos por el Cambio Carolina Losada, sobre un posible faltante de silobolsas en el país debido a las restricciones a las importaciones, el titular de la Aduana, Guillermo Michel, salió a desmentir que esto sea una realidad. La principal empresa que fabrica el producto en el país también negó que la actividad atraviese algún tipo de conflicto.

En diálogo con Radio Provincia, Michel sostuvo que "más del 90% de los silobolsas que se consumen en Argentina se producen en Tierra del Fuego, no se importan". En una carta enviada al jefe de sección operativa de la Aduana Río Grande, Miguel De Cristófaro y que lleva la firma del subgerente general Adrián Giovannetti; el Grupo Ipesa Río Chico afirmó que en la actualidad abastecen este producto para el almacenamiento de granos, como también a cada uno de los mercados que proveen, tales como el alimenticio, el higiénico y el industrial. Y aclaró: “Sin desabastecimiento alguno, asegurando el producto en todos nuestros clientes y consumidores”.

A su vez, remarcaron: “Respecto de la operación de importación específicamente, no tenemos limitante que condicione el abastecimiento, donde desde la Secretaría de Comercio como la Administración de Aduana aseguran el correcto flujo de la actividad”.

En el programa La Mesa de Mirtha Legrand que se emite por ElTrece, la legisladora de la oposición había afirmado: “Hoy dicen que no van a haber silobolsas el año próximo, porque no hay insumos para producirlos”. A su vez, advirtió que la situación podía traer pérdidas: “Hablo con empresas que fabrican silobolosas, que es un insumo fundamental en el campo. Hoy dicen que van a faltar el año que viene porque no tienen los insumos”.

Fortalecer las reservas, el objetivo de Aduana

En otro aspecto, Michel, aseguró que el nuevo sistema de registro de importaciones (SIRA) apunta a hacer un uso más eficiente de los dólares disponibles para la producción, ya que "necesitamos fortalecer las reservas para tener un ancla en la economía". El funcionario negó que existan demoras en la aprobación de importaciones y detalló que, hasta esta mañana, había 47.106 SIRAs registradas de 8.934 importadores por 5.209 millones de dólares que "están en proceso de aprobación normal de todos los organismos".

“Necesitamos fortalecer las reservas para tener un ancla en la economía, que es lo que hacemos desde el día uno que está el ministro (de Economía, Sergio Massa). Necesitamos dólares para asegurar el proceso productivo y acompañar la baja de la inflación”, afirmó.