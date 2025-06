Pese a los anuncios del BCRA, alertan que no se cumplirá la meta de reservas

Pese a las medidas de fortalecimiento de reservas anunciadas por el Banco Central el último lunes, expertos afirman que no se llegará a cumplir con la meta de reservas netas fijada en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para las próximas semanas. Así, estiman que será necesario igualmente un perdón parcial de parte del organismo o waiver para que Argentina cumpla con la primera revisión del acuerdo firmado en abril.

Aunque no hay duda que el Gobierno cumplirá con las metas fiscales, lo que complica a Javier Milei y Luis Caputo es el cumplimiento de la meta de reservas netas, fijada originalmente para el 13 de junio.

En esa fecha, el Banco Central debía acumular 4.500 millones de dólares en reservas netas respecto a las que tenía al momento de la firma del acuerdo, el 11 de abril. Pero, hasta la semana pasada, lo único que logró acumular fueron los 1.000 millones de dólares que ingresaron el miércoles, provenientes del bono suscripto en dólares que Economía lanzó una semana atrás.

Dado que es virtualmente imposible que se acumulen los 3.500 millones de dólares restantes en reservas netas en solo una semana, el Gobierno debió salir a decir la semana pasada que ahora la revisión se hará en julio, ya que recién "en las próximas semanas" vendrá una misión del FMI al país, tras lo cual debe reunirse el directorio del organismo para ratificar su cumplimiento.

Este tiempo ganado por Caputo fue clave para que el Banco Central lanzara, el último lunes, una serie de "medidas para el refuerzo de las reservas internacionales". Son fundamentalmente dos. Por un lado, una segunda licitación de su programa de repos (operación de deuda con fecha de recompra) con bancos internacionales. Tras la colocación inicial de 1.000 millones de dólares en diciembre de 2024, el programa prevé una emisión adicional de hasta 2.000 millones de dólares ahora, en una operación programada para este miércoles 11 de junio.

Por otro lado, el BCRA anunció que una vez al mes, la Secretaría de Finanzas realizará una licitación de un nuevo bono de suscripción directa en dólares por un monto máximo de 1.000 millones de dólares, tal como hizo en mayo pasado. Es decir, estos instrumentos permitirían la acumulación de 3.000 millones de dólares en los próximos días, que podrían llegar a ser hasta 4.000 millones si el Gobierno logra lanzar la licitación de un tercer bono de suscripción en dólares en julio, antes de que llegue la primera revisión formal del acuerdo.

¿No se alcanza la meta de reservas?

Sin embargo, esto, afirman los expertos, probablemente no sea suficiente para que Argentina alcance la acumulación de los 4.500 millones de dólares de reservas netas que debe entre el 11 de abril y el 13 de junio. Esto se debe, en parte, a que el acuerdo técnico firmado hace dos meses estableció que recién se contabilice para acumulación de reservas netas la deuda (de largo plazo, o sea mayor a un año) que se contraiga a partir de los primeros 1.500 millones de dólares, recordó Miguel Kiguel, economista experto en deuda y titular de la consultora Econviews, en diálogo con El Destape.

Es decir, sumando los 1.000 millones de dólares contraídos con el primer bono suscripto en dólares en mayo, recién a partir de los primeros 500 millones de dólares acumulados con estas dos operaciones (REPO y nuevo bono en dólares) servirán para sumar a la meta de reservas tal cual es contabilizada por el FMI. En resumen, estas operaciones implicarían la acumulación de entre 2.500 y 3.500 millones de dólares en reservas netas, según si el Gobierno alcance a licitar uno o dos bonos antes de la revisión. "El waiver va a hacer falta", consideró Kiguel en este sentido.

La otra posibilidad para alcanzar la meta sería que el BCRA acumule dólares provenientes de la liquidación del agro, pero esto no ocurrirá si el dólar se mantiene por encima de la banda cambiaria inferior, tal como anunció el propio equipo económico. "Se podría llegar a la meta de reservas del FMI si el Banco Central acumula algunas reservas producto de las ventas de la cosecha, especialmente aprovechando el momento estacional. Pero más bien están diciendo que no lo van a hacer, y que van a seguir buscando fuentes alternativas de financiamiento para el sector público, que son más cuesta arriba", consideró al respecto Daniel Marx, ex negociador de la deuda argentina y titular de Quantum Finanzas, en diálogo con este medio.

Ante este panorama, los expertos entienden que, aunque la meta de reservas no se cumpla, el Fondo probablemente otorgue el waiver debido al esfuerzo que Argentina está demostrando con estas últimas medidas. "Creo que van a estar cerca de las metas, aunque unas semanas más tarde. Si esa es la tendencia, el FMI no tendría problemas en dar un waiver a ese objetivo de reservas", señaló a El Destape Claudio Loser, ex director del FMI.

En el mismo sentido, Kiguel afirmó que "hay buenas relaciones con el FMI así que las cosas van a andar bien". Y que, en ese sentido, Argentina podrá aprovechar el gris legal en relación a si la fecha de corte para cumplir con las metas debe ser el 13 de junio, como dice el acuerdo técnico firmado, u otra más cercana a la revisión final del directorio en julio. "No van a ver la fecha del 13 de junio sino también los esfuerzos" que se realicen en las semanas posteriores para "seguir juntando dólares en julio" y acercarse así a menor distancia del cumplimiento de la meta.