Hagman, sobre el acuerdo con el FMI: "En el Frente de Todos va a haber unos 30 que nos vamos a abstener"

El diputado nacional Itai Hagman adelantó que una parte del bloque no votará a favor del proyecto que enviará el Poder Ejecutivo cuando defina la "letra chica" del acuerdo con el Fondo.

El diputado nacional del Frente de Todos Itai Hagman anticipó que 30 integrantes del bloque oficialista se abstendrán en la votación del proyecto que enviará el Poder Ejecutivo sobre el acuerdo con el FMI. Además, sostuvo que avanzarán en torno a la investigación respecto a la fuga del préstamo que tomó la gestión de Mauricio Macri.

"En el Frente de Todos va a haber unos 30 que nos vamos a abstener. No estamos en contra de hacer un acuerdo con el FMI, pero es una forma de manifestar nuestras diferencias, sin bloquearlo", expresó Hagman en diálogo con Ámbito. Y agregó: "La oposición lo va a votar no para hacerle un favor al gobierno, sino como gesto al FMI".

Al ser consultado sobre lo que más le preocupa del la letra chica del acuerdo, puntualizó: "Si el FMI te exige acelerar la suba del tipo de cambio, ¿Cómo hacés para ajustar tarifas, tener una tasa de interés positiva, contracción monetaria y además devaluar? ¿Y que todo eso no afecte los ingresos de la gente? La única manera de subir la tasa y ajustar tarifas, y que igual los ingresos mejoren, es con atraso cambiario. No soy hincha del atraso cambiario, pero sino vas a tener que asumir que no vas a recuperar los salarios".

En cuanto a cómo hará el país para afrontar los vencimientos de deuda en el futuro, el legislador descartó la aplicación del aporte extraordinario de grandes fortunas porque "tenía otra finalidad". Sin embargo, recalcó: "Pero en la crisis de 1890 que fue fuerte, el presidente era Carlos Pellegrini, un presidente liberal, hizo un bono patriótico que creo que era el 1% del patrimonio de los ricos para pagar la deuda. Se podría pensar en ese antecedente histórico y hacer un bono patriótico".

En otro pasaje de la entrevista, señaló que la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Contratación y Pago de la Deuda Externa pidió datos al Banco Central sobre la compra de dólares y la fuga de capitales durante el período 2015-2019.

Así, delinearán una ruta para encontrar mecanismos para “repatriar” las divisas, acumular reservas, y repagar la deuda. Según Hagman, cuentan con el respaldo del presidente Alberto Fernández, y la vice, Cristina Kirchner. "Tenemos luz verde para ponernos a trabajar. Hay muchísima información, porque todo está digitalizado en el Banco Central, AFIP o la Comisión Nacional de Valores. Pero es un proceso que va a llevar tiempo, te diría que todo el 2022", apuntó.