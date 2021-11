Marcó del Pont: "El hostigamiento fiscal es la marca registrada de Macri contra opositores"

La titular de AFIP le respondió al abogado del expresidente al explicar que "no existen procedimientos arbitrarios ni persecutorios contra Macri".

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, garantizó que su gestión "no recurre a prácticas de hostigamiento fiscal" en lo que fue una respuesta a la acusación del abogado del expresidente sobre una presunta "persecución". La funcionaria aseguró que ese tipo de procedimientos son "la marca registrada de (Mauricio) Macri contra opositores".



"Son falsas las afirmaciones realizadas por el abogado de Macri sobre una supuesta persecución del organismo al expresidente", afirmó la funcionaria en declaraciones realizadas a Télam antes de participar de un evento en la sede porteña de La Bancaria. Pablo Lanusse, abogado de Mauricio Macri, durante una intervención televisiva sostuvo que el expresidente era sujeto de una "persecución política" instrumentada desde la AFIP. Lanzó que existen "dos inspecciones integrales" abiertas sobre el patrimonio y los ingresos del expresidente.



Marcó del Pont manifestó en ese sentido que "no existen procedimientos arbitrarios ni persecutorios iniciados desde la AFIP contra Macri ni contra ningún miembro de su familia". La funcionaria destacó que "todas las inspecciones que inician las áreas operativas del organismo están fundadas en criterios objetivos" y señaló que "esta gestión se ajusta a derecho en todos los casos y no actúa de modo arbitrario ni infundado".

En ese contexto, explicó que "las herramientas y mecanismos a las que recurrieron las autoridades de la AFIP para perseguir opositores durante el macrismo no sólo fueron desarticulados y desactivados, sino que fueron denunciadas por nuestra gestión". Asimismo, expresó que los resultados obtenidos en auditorías internas de la AFIP dan cuenta del "hostigamiento fiscal" experimentado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos en la presidencia de Macri.



De las auditorías internas se desprende la posible comisión de ciertos hechos por parte de funcionarios de la AFIP durante las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli, que podrían resultar encuadrables en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.



"Cualquier inquietud o duda que tengan el expresidente o sus apoderados con relación a las acciones que lleva adelante el organismo, está en su posibilidad y derecho acceder a las actuaciones cuando lo consideren oportuno", sostuvo Marcó del Pont. La funcionaria aseguró, asimismo, que "nuestra gestión no recurre a las prácticas de hostigamiento fiscal que fueron desplegadas durante el gobierno de Mauricio Macri" y aseguró que "perseguir opositores es una marca registrada del macrismo".