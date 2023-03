Cuota alimentaria: Massa presentó el Índice Crianza y le reclamó a la Corte Suprema su aplicación

Se trata del Índice Crianza que busca establecer valores de referencia en torno a los gastos de comida, vestimenta, vivienda para niños y niñas. El 50% de los hogares monomarentales no recibieron el pago de cuota alimentaria en los últimos seis meses. El ministro de Economía pidió que su aplicación obligatoria en la Justicia de familia.

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Ministerio de Economía lanzó un nuevo indicador para medir los costos del cuidado. Se trata del Índice Crianza y busca “establecer un valor de referencia para saber cuánto destinan las familias a alimentar, vestir, cuidar”. El ministro Sergio Massa le reclamó a la Corte Suprema de Justicia que sea utilizado como referencia en las causas por cuota alimentaria.

El índice, que tendrá frecuencia mensual, será clave para contar con información oficial que sea utilizada como referencia por los ámbitos judiciales y organismos que trabajan con infancias para establecer el pago de las cuotas alimentarias, de acuerdo a las necesidades reales y costos actuales de la subsistencia cotidiana."Quiero pedirle a la Corte Suprema que, a partir de la publicación del Índice, saque una acordada que establezca obligatoria la aplicación en toda la Justicia de familia para que nosotros como Estado asumamos la responsabilidad de dar certeza y para que los papás cumplan con sus obligaciones", reclamó Massa ante un auditorio que lo aplaudía de pie.

Según destacaron en la presentación, al tercer trimestre de 2022, hubo más de 1.600.000 mujeres a cargo de hogares menores, un 11,7% del total de hogares. En ellos viven más de 3.000.000 niños y niñas. Hay dos características claras en torno a la realidad de esas familias: el 50% no recibió dinero en concepto de cuota alimentaria en los últimos 6 meses y el 59% de los hogares monomarentales destina más de la mitad o casi todos sus ingresos al pago de deudas que fueron tomadas solo para la compra de alimentos y medicamentos.

Este índice busca ser “una herramienta estadística pionera, ya que es el primer dato oficial de este tipo. La metodología de estimación del IC será desarrollada por INDEC. Estará compuesto por el costo de provisión de bienes y servicios esenciales para la primera infancia, la niñez y la adolescencia, y el costo del cuidado”.

De la jornada participación el ministro de Economía, Sergio Massa, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, la presidenta del Banco Nación -que ofició de anfitrión-, Silvina Batakis, el directo del Indec, Marco Lavagna, la directora de Economía, Igualdad y Género, Sol Prieto, la presidenta de AYSA, Malena Galmarini, el representante de UNICEF, Sebastián Waisgrais.

Qué es y cómo funcionará

El objetivo principal del Índice es conocer los costos del cuidado y establecer un valor de referencia sobre los bienes y servicios esenciales y de cuidados de niños, niñas y adolescentes.

Según señaló Sol Prieto, Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género, “al 3er trimestre del año pasado hubo más de 1.600.000 mujeres a cargo de hogares con niños y niñas y sin presencia de cónyuge, lo que representa al 11,7% del total de hogares”. En esos hogares viven más de 3.000.000 niños y niñas.

En relación agregó que “entre las jefas de estos hogares monomarentales, el 26,1% tuvo ingresos por debajo de la línea de pobreza y el 4,6% tuvo ingresos menores a la línea de indigencia”. El ingreso promedio de estas mujeres es 20% inferior al de las demás jefas y jefes de hogar.

En la misma línea, Prieto dijo que “estas mujeres trabajan 26,6% puntos más y tienen mayor informalidad laboral. Así, 2 de cada 10 se emplean como trabajadoras de casas particulares, donde persiste un gran nivel de informalidad y la menor remuneración. Trabajan más que el resto de las mujeres, acceden a empleos informales y tienen ingresos más bajos, por todo eso recurren al financiamiento y se endeudan”, describió la funcionaria.

De acuerdo a datos de UNICEF, el 50,2% de los hogares monomarentales no recibió dinero en concepto de cuota alimentaria en los últimos 6 meses, y el 12% sólo recibió cuota alimentaria algunos meses. Es decir, “3 de cada 5 hogares a cargo de mujeres no reciben la obligación alimentaria en tiempo y forma”.

En ese marco, desde Economía consideran que este índice permitirá “distribuir los gastos de crianza de forma más igualitaria, especialmente en los procesos de separación de las parejas o luego de la separación. Los cuidados son centrales en nuestra economía. Conocer su valor nos permite avanzar hacia una sociedad más igualitaria”.

A su turno, la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina, destacó “esto tiene nombre y se llama violencia económica.” Luego puntualizó “criar tiene un costo y ese costo recae en su gran mayoría sobre la espalda de las mujeres. Lo de hay que poner sobre la mesa es cuál es el costo. Necesitamos que los trabajos de cuidados sean reconocidos y que la cuota alimentaria sea un derecho y una obligación”.

Por su parte, el ministro Massa mencionó “los tres números que hay que tener presente” y detalló: “$417 mil millones es la deuda que hoy es exigible por madres que sufren desde violencia económica, hasta ignorancia de la justicia e irrelevancia de los organismos al tratar el problema”, además son “3 millones de chicos y chicas que lo sufren” y “1.600.000 mujeres que tienen que dejar a sus hijos al cuidado de alguna institución, de un familiar, y resignar tiempo de trabajo en un país en el que todavía por el mismo trabajo no cobran el mismo salario que un hombre”.

Sobre las razones del lanzamiento de este índice, agregó: “Impulsamos este índice para decirle al Estado, a la Justicia, a la sociedad toda, que esos millones de chicos van a la escuela, necesitan transporte, comen todos los días, y no pueden estar sometidos a la falta de ingresos en su hogares, a que la mamá tenga que pedir prestado o endeudarse en instituciones financieras para tratar de paliar el problema”. Massa aseguró que “es el fin de la ilusión de la evasión, de la mentira, de aquellos que cuando van a un acuerdo de conciliación dicen que no tienen herramientas para establecer un criterio que garantice alimentos, educación, es el fin del incertidumbre. Todos los meses se publicará el índice, para que no haya escapatoria”.

Tareas de Cuidados no pagas

Según datos de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía Nacional las mujeres realizan alrededor del 70% de las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas y como consecuencia enfrentan peores situaciones laborales: tienen mayores niveles de informalidad laboral, de desocupación y ganan menos que los varones. De este modo, se encuentran en peores condiciones a futuro y son más vulnerables a procesos de crisis.

A su vez, 9 de cada 10 mujeres realiza estas tareas y esta jornada de trabajo no pago se extiende, en promedio, 6:31 horas diarias. Esta segunda jornada, que se realiza en los hogares, es un factor relevante a la hora de explicar por qué las mujeres tienen mayores niveles de precarización laboral y desempleo.

Desde el 2020 la Dirección releva el aporte del Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerado (TDCNR) al PIB. Según estas estimaciones, el sector de los cuidados representó aproximadamente el 18% del PBI en 2021 y fue el sector de mayor aporte en toda la economía, seguido por el comercio (16,2%) y la industria (15,0%).