El maíz operó estable y el trigo marcó alzas en Rosario, en una jornada con poca actividad comercial

Las negociaciones en el mercado de granos de Rosario tuvieron hoy nuevamente un acotado nivel de actividad, en una jornada en la que el trigo contó con un solo comprador activo mientras que el maíz incrementó su abanico de posibilidades de entrega y cerró con cotizaciones estables.

En lo que respecta a las oleaginosas, tanto la soja como el girasol no registraron valores abiertos de referencia.

De esta forma, en el mercado de maíz se incrementó el número de compradores como de posiciones abierta de compra, aunque sin registrarse condiciones para los tramos cortos de negociación.

Así, la descarga de mercadería entre febrero y abril del año próximo se negociaron a US$ 185 por tonelada. Luego, el tramo mayo-junio se mantuvo estable en los US$ 175, mientras que la posición julio alcanzó los US$ 170, sin registrar variaciones entre jornadas.

Por el lado del trigo, la tónica fue similar a la de la rueda previa, nuevamente con la presencia de un solo comprador pujando por hacerse de mercadería.

En materia de precios, se dieron ofertas en moneda local y con pago diferido para la descarga entre noviembre y diciembre: $ 170.000 con pago el 29 de diciembre y $ 220.000 con pago el 31 de enero de 2024, con subas de $20.000 y $30.000, respectivamente, respecto al jueves último.

Por el lado de la soja y tal lo visto en las últimas ruedas, no hubo referencias abiertas de compra por parte del sector industrial en un mercado en donde la oferta continúa mostrándose discreta.

Por último, el sorgo continuó mostrándose estable. La oferta por el cereal con entrega entre febrero y mayo de 2024 se sostuvo en los US$ 225 por tonelada, mientras que el segmento junio-agosto nuevamente se ubicó en US$ 220.

Con información de Télam