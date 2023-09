BCRA reglamentó autorización para que adolescentes de 13 a 17 años puedan invertir en Fondos Comunes

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) reglamentó hoy el mecanismo para que los adolescentes de entre 13 y 17 años puedan invertir en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de Mercado de Dinero o Money Market, que otorgan un rendimiento por saldos disponibles, sin necesidad de esperar un plazo determinado para acceder al dinero depositado.

La medida ya había sido habilitada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) la semana pasada, aunque restaba la autorización del BCRA para que los menores pudieran suscribir a las cuota partes sin la autorización de sus tutores legales.

Un portavoz del BCRA aclaró que "no es el BCRA el que autoriza a invertir a los menores. Es la CNV la que habilitó a los menores a invertir en FCI. El BCRA a partir de esa decisión de la CNV dice que las cuentas de los menores pueden ser usadas para lo que habilita la CNV. Hasta ahora, como un menor no podía invertir, esas cuentas no podían ser usadas para enviar ni recibir fondos destinados a suscripción o rescate de FCI. Ahora que la CNV lo autoriza, esas cuentas podrán ser utilizadas para ese fin".

La autorización fue dispuesta a través de la Comunicación “A” 7849, que dispone que las cajas de ahorros destinadas a menores de edad y adolescentes "podrán ser utilizadas para la realización de débitos y créditos asociados a la suscripción y cobro de cuota partes de Fondos Comunes de Inversión Abiertos de Mercado de Dinero”

De esta forma, los menores sumarán una nueva herramienta de inversión y ahorro digital, limitado por la normativa vigente a la apertura de cajas de ahorro o de plazos fijos, que si bien otorgan un rendimiento mayor al que dan los FCI Money Market, los primeros no admiten el retiro del dinero invertido previo a los 30 días, como mínimo.

La regulación viene a ampliar otra tomada por la CNV a través de la Resolución General 977, que habilita a los adolescentes (13 a 17 años) a suscribir a estos fondos mediante la colocación a través de Internet y con previa autorización del representante legal.

La posibilidad de suscribir cuota partes sin intervención de sus representantes legales será por un monto de hasta un Salario Mínimo Vital y Móvil ($132.000, a partir de octubre).

La opción de invertir en esta clase de FCI fue popularizada por las billeteras virtuales o fintech como Mercado Pago, Ualá, Naranja X y Personal Pay, entre otras, que actualmente otorgan una tasa de interés nominal anual (TNA) superior al 90% por saldos invertidos en las cuentas.

Según el último Informe de Pagos Minoristas del Banco Central, los saldos invertidos en FCI de dinero alcanzaron los $ 317.500 millones en junio, más del doble de los $154.800 millones invertidos a finales de enero de este año.

La medida, explicaron a Télam fuentes de la CNV, surge como una respuesta del Estado a fijar reglas claras para la operatoria financiera, que permitan avanzar en un camino de inclusión financiera en un marco de cuidado para los inversores minoritarios.

"Por eso, esta norma también establece pautas y requisitos de publicidad, y exigencias de educación financiera sobre la inversión en FCI Abiertos y los riesgos relacionados a este tipo de inversión", explicaron las fuentes.

En ese sentido, la normativa establece que "la publicidad realizada para la promoción y comercialización del Fondo, con independencia del medio empleado, no podrá en ningún caso ser dirigida de forma específica y/o exclusiva a los menores de edad, debiendo garantizar la difusión de idéntico contenido e información a todo el público inversor".

Y agrega que "particularmente, la modalidad empleada deberá brindar al menor autorizado información sobre las principales características del Fondo y sobre los eventuales riesgos que este tipo de inversión representa; debiendo contar, obligatoriamente, con un mecanismo que permita verificar, en forma previa a la suscripción de las cuota partes, la confirmación de su lectura”.

