"Tener superávit y una economía más formal, y luego bajar impuestos", dijo Rubinstein a industriales

El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, participó hoy de un panel de economistas en el Día de la Industria, que por primera vez en la historia se desarrolla en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y recalcó que "primero hay que tener superávit y una economía más formal" y luego "se podrá bajar impuestos".

"Hay que fortalecer el Estado para reducir el déficit, no hay que dinamitar todo", explicó el economista a un salón con cerca de 500 empresarios e industriales de todo el país, que también escucharon a economistas de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio.

En ese sentido, recordó que entre 2003 y 2005 "hubo un superávit de hasta 3%, sobraban las reservas", y precisó que "ese tiene que ser el norte".

Rubinstein recordó que la sequía del 2022 y 2023 produjo "grandes efectos negativos en el PBI y las exportaciones" de la Argentina, lo que generó "inflación y aumento del dólar producto de la intervención del Banco Central".

Aún así, mencionó que "con un gran esfuerzo se bajó el déficit y se llegará al 1,9%", explicó que "no se pueden bajar gastos de un día para el otro, no funciona así", y que propuestas como eliminar los subsidios a los servicios "significan tarifas más altas".

El viceministro convocó a "encontrar la capacidad para ir hacia una economía cada vez más formal, a ordenar la economía para tener superávit fiscal, y luego bajar los impuestos y eliminar restricciones cambiarias, para que no sea un salto al vacío".

Enrique Szewach, del equipo de Patricia Bullrich, adelantó que de ganar las elecciones, "habrá cuatro meses donde todos van a tener que poner" y luego avanzarán en reformas laboral, otra en AFIP, en "un nuevo Mercosur", y una reforma tributaria que "implicará cambiar la relación entre Nación y las provincias".

"Hay impuestos distorsivos de las provincias, van a tener que negociar", recalcó, y convocó a una reducción y cambio de los impuestos municipales y provinciales; y una reforma laboral que cambie las indemnizaciones, los costos y relaciones laborales.

Finalmente, consideró que Argentina "tiene en el mundo la reputación de no ser creíble", y apuntó a una reforma del Estado "para tener un equilibrio fiscal perdurable y creíble, con déficit 0 y una estabilidad macro que no obstruya al sector privado".

Por su parte, Darío Epstein, de La Libertad Avanza, pidió "un shot de inversión privada para crecer" porque "el sector público no sirve"; y explicó que de tomar el poder en diciembre, no abrirán la economía ni habrá una dolarización.

"Esperamos que haya una demanda de pesos, no se habla de dolarización", respondió el economista, y afirmó que el tipo de cambio de moneda será "determinado por el mercado".

Además, puntualizó en que no abrirán la economía hasta 2026, cuando "se abre la competencia y probablemente algunas empresas no tengan la fortaleza suficiente, pero la agroindustria sí", y concluyó que un Gobierno liberal "no va a protegerlas".

