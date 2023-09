El saldo negativo de la balanza comercial de autopartes creció 7,1% en el primer semestre

La balanza comercial de autopartes presentó un déficit de US$ 4.349 millones durante el primer semestre de 2023, con un incremento del saldo negativo de 7,1% respecto del mismo periodo de 2022, de acuerdo con un informe de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).

Las exportaciones de autopartes disminuyeron en un 9,1% durante los seis primeros meses de 2023, alcanzando los US$ 649 millones.

"Esta caída en las exportaciones pone de manifiesto la fuerte preocupación que está experimentando el sector por el impacto del Impuesto País del 7,5% sobre los insumos importados, lo cual afecta de manera significativa la competitividad de las exportaciones, poniendo en riesgo la continuidad de la operatoria de comercio exterior del sector", indicó AFAC en un comunicado.

Las importaciones de autopartes sufrieron un incremento de 4,7% respecto del primer semestre de 2022, ascendiendo a US$ 4.998 millones, lo que se debió "principalmente a un incremento en las importaciones de las terminales automotrices, que cerraron el primer semestre con un aumento de 15,6% interanual".

Durante 2023 el 69% de las importaciones de autopartes fueron realizadas por las terminales automotrices radicadas, siendo las restantes compras externas destinadas al mercado de reposición, maquinaria agrícola y vial y otras industrias.

Los principales orígenes de las importaciones de autopartes durante el periodo analizado fueron Brasil (US$ 1.823 millones; +18,1% interanual), Tailandia (US$ 632 millones; -0,7% i.a.) y China (US$ 504 millones -6,5% i.a.).

En tanto, las exportaciones de autopartes se concentraron en Brasil con US$ 433 millones (el 66,7% de las ventas externas de componentes), registrando una caída de 4,1% respecto del primer semestre de 2022.

Estados Unidos fue el segundo destino de exportación acumulando US$ 43 millones (6,6% del total) y Sudáfrica se ubicó en el tercer lugar con US$ 27 millones (4,2% del total exportado).

Por su parte, al considerar la Unión Europea, las ventas de autopartes realizadas al bloque ascendieron a US$ 53 millones, un 8,2% del total exportado, dentro de la que los tres destinos más importantes fueron Polonia (US$ 14 millones), Alemania (US$ 11 millones) y Suecia (US$ 6 millones), que en conjunto acumulan más del 60% de las exportaciones realizadas a la Unión en lo que va del año.

Con información de Télam