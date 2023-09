Oficialismo de Diputados emitió dictamen de mayoría sobre proyecto de Empleo Mipyme

El oficialismo de la Cámara de Diputados consiguió hoy en la comisión de Presupuesto y Hacienda dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley Empleo Mipyme enviado por el Poder Ejecutivo, en una reunión de comisión en la que expusieron la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, y otros funcionarios nacionales.

La iniciativa enviada el jueves pasado al Parlamento por el ministro de Economía, Sergio Massa, busca promover la condonación de 100% de los aportes patronales por 24 meses a las pequeñas y medianas empresas que incorporen nuevos trabajadores y la eximición del pago de deudas a aquellas que regularicen a trabajadores no registrados.

El Frente de Todos sumó 25 firmas (sobre los 49 integrantes de la comisión), en tanto que Juntos por el Cambio pidió tiempo hasta el lunes para presentar su despacho de minoría, lo que fue concedido por el titular de ese cuerpo legislativo, Carlos Heller.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La intención del oficialismo es poder llevar el tema a la sesión que proyectan realizar el martes al mediodía con otros temas, como el de la creación de universidades nacionales o la ampliación de licencias laborales.

Durante la reunión de hoy, la ministra de Trabajo destacó que “la ley Empleo Mipyme tiene como objetivo fomentar la contratación formal de trabajadores, formalizar el trabajo no registrado e impulsar la transformación de beneficiarios de programas sociales".

Al explicar la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, Olmos destacó que desde la salida de la pandemia "llevamos 35 meses de crecimiento del empleo en el sector privado" y señaló que "cerca de 590 mil personas accedieron a puestos de trabajo".

La ministra dijo que pese a ese crecimiento la "tasa de empleo no registrado sigue siendo muy elevado ya que alcanza el 36,7%".

Por su parte, la subsecretaria de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, Claudia Balestrini, afirmó que "hay un objetivo claro que es favorecer la contratación de personal en relación de dependencia" y que "no solamente jóvenes, sino en general y no solamente aquellos que hoy tienen planes sociales, sino que es un criterio generalizado con distintos beneficios”.

Sobre la letra del proyecto de ley, Balestrini sostuvo que "hay dos capítulos y diría que los objetivos podrían ser compatibles porque están yendo a un objetivo de regularización del mercado laboral e incentivar la contratación".

A su turno, la directora General de Recursos de la Seguridad Social de la AFIP, Mara Ruiz Malec, sostuvo que "no va a haber absolutamente ningún problema operativo para instrumentar esta medida si es aprobada por ambas cámaras".

La funcionaria planteó que existen antecedentes de programas similares tanto en la reducción de contribuciones como en las condonaciones y moratorias "con desarrollos ya realizados" por parte del organismo y afirmó que "el proyecto de ley, así como está es un proyecto aplicable en un tiempo relativamente corto para los sistemas de la AFIP".

Por último, el ministro de Producción, José de Mendiguren, “esta ley tiene por objetivo mantener todo ese activo que es la pequeña y mediana empresa en Argentina, que fue la que nos sacó de la crisis; allí hay una capacidad de creatividad y emprendimiento que es nuestro principal activo”.

Al momento de las exposiciones de los diputados, germana Figueroa Casas, del PRO, advirtió que “actualmente muchos jóvenes toman distintas formas de trabajar, y estamos encasillando a las empresas en leyes que tienen mucho tiempo, y quizá la forma de contratación cambio, y hay que ir hacia allí”.

Por el Frente de Todos, Sergio Palazzo, cuestionó a quienes desde la oposición plantean debatir el sistema laboral en lugar de este proyecto: “No hace falta una reforma laboral regresiva para avanzar con esto”.

“Dicen que para seguir avanzando tiene que haber un principio de reforma laboral. Pero no hemos sido capaces ni siquiera da tratar proyectos que están para aprobar; discutir una reforma laboral que implique perdida de derechos no me parece que sea un tema central como para no discutir primero este proyecto”, remarcó.

Desde Evolución Radical, Dolores Martínez, cuestionó: “Hace cuatro años desde Juntos por el Cambio venimos impulsando este tipo de proyectos en la Cámara de Diputados. Tenemos presentados 17 y nunca fueron tratados, y ni siquiera fueron considerados en el mensaje del Poder Ejecutivo o en el temario de la comisión para tomarlos como antecedentes”.

La iniciativa enviada el jueves pasado al Parlamento por el ministro de Economía, Sergio Massa, busca promover la condonación de 100% de los aportes patronales por 24 meses a las pequeñas y medianas empresas que incorporen nuevos trabajadores y la eximición del pago de deudas a aquellas que regularicen a trabajadores no registrados.

Entre sus objetivos, el programa incluye la incorporación al mercado de trabajo formal de quienes actualmente perciben programas sociales, planes y prestaciones de la seguridad social "para transformarlos en trabajo formal y de calidad".

"Por 12 meses, el trabajador o trabajadora que tenga el plan y entre al mercado de trabajo va a seguir cobrando el salario social complementario y el empleador completará el salario", señaló el ministro, que destacó que quiénes ingresen tendrán "ART y obra social".

Asimismo, el proyecto establece que podrán acceder a este mecanismo los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales y de la sociedad civil.

El beneficio se concede "por un plazo de 24 meses contados a partir del inicio de la relación laboral, inclusive, y la magnitud de la reducción varía en función del tamaño de la persona empleadora y del hecho de que el trabajador o la trabajadora haya sido o no beneficiario o beneficiaria de ciertos programas sociales y de empleo", entre otras cuestiones.

Con información de Télam