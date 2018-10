¿D`Onofrio a la política?: confirmó que está "dispuesto a trabajar"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Después de concretar el paso de River a la semifinal de la Copa Libertadores, el presidente del "millonario", Rodolfo D'Onofrio, aseguró que comenzó a trabajar en un nuevo espacio que "colabore" con el futuro del país.

"Estamos en un espacio trabajando no para generar un partido político nuevo, que hay un montón, sino para poder colaborar", le dijo a La Red peor negó una candidatura: "No, querer no; pero estoy dispuesto a ayudar y a trabajar".

El dirigente aseguró que "tenemos que ver de qué manera podemos colaborar en una sociedad que vive momentos muy difíciles, donde escucho de grieta. Hay que poner puentes".

Por eso, reveló que mantuvo reuniones con Juan Carr y Facundo Manes para pensar "ideas que puedan servir para quienes nos gobiernan" ya que "todos tenemos que colaborar en un proyecto para tener un país en serio, con unión, unidad".

Además, D'Onofrio apuró al Gobierno y les dijo que "es linda la macroeconomía" y la premisa de dejar "de gastar lo que no tenemos pero es importante que veamos cómo hacemos para que empiece a producir el país".