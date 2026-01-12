To Lam aspira a fusionar el liderazgo del Partido Comunista y la presidencia en Vietnam

FOTO DE ARCHIVO: El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, durante una reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer (no en la foto), en Downing Street en Londres, Reino Unido

El ‍líder del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, quiere combinar su cargo en el partido con la presidencia del Estado, según fuentes consultadas, en una medida que alinearía más estrechamente ‍la estructura política de Vietnam con la ⁠de China, donde el presidente Xi Jinping dirige el partido y el Estado.

La próxima semana, unos 1.600 delegados se reunirán en Hanói para comenzar un congreso del Partido Comunista de una semana de duración, que se celebra cada cinco años para elegir a los nuevos líderes y establecer los objetivos políticos del Estado unipartidista.

Lam, de 68 años, presentó su candidatura para ambos cargos en una reunión del partido celebrada en diciembre, en la que buscaba la aprobación inicial del partido antes del congreso, según dijeron a Reuters tres personas informadas por los delegados y otros tres altos cargos conocedores del asunto.

Mientras que las fuentes ‌dijeron que la reunión del partido apoyó a Lam para seguir siendo jefe ⁠del partido, las tres personas informadas por los delegados dieron ⁠diferentes versiones sobre la cuestión de la presidencia, un papel en gran parte ceremonial, pero que actualmente está en manos de los militares.

Dos dijeron que Lam obtuvo apoyo para su candidatura, mientras que el ‍tercero dijo que la conclusión no estaba clara. En cualquier caso, la decisión final corresponde a los delegados que serán elegidos en el congreso.

La secretaría del ⁠partido no respondió inmediatamente a una solicitud de ‌comentarios.

La combinación de los dos altos cargos durante los próximos cinco años supondría un cambio significativo en el modelo tradicional de reparto del poder en Vietnam. Solo en periodos excepcionales, tras la muerte de sus titulares, se han fusionado ambos cargos, como ocurrió en 2024, cuando Lam ocupó ambos puestos durante unos tres meses.

CONVERSACIONES SOBRE EL REPARTO DEL PODER

En caso de que Lam triunfe, los militares, una ‌poderosa facción dentro ‌del partido, renunciarían a la presidencia a cambio de mantener una amplia autonomía sobre la promoción de sus altos mandos, dijeron dos fuentes.

Un alto cargo dijo que los líderes militares están negociando "salvaguardias" para limitar la autoridad de Lam. El Ministerio de Defensa no estaba inmediatamente disponible para hacer comentarios.

Como posibles indicios de concesiones anticipadas, algunas políticas económicas controvertidas ​aplicadas durante el primer mandato de Lam se revisaron o se enfrentaron a obstáculos inesperados antes del congreso, como el aumento del crédito y el tren de alta velocidad.

Los partidarios de combinar las dos funciones argumentan que todos los demás países comunistas, China, Corea del Norte, Cuba y Laos, confieren ambos cargos a un solo líder, y señalan que la medida reforzaría la agenda de reformas económicas de Lam y fortalecería su posición en las reuniones con líderes extranjeros.

Los escépticos consideran que el cambio envalentonaría a un líder considerado arriesgado ‍que ya ha ampliado enormemente los poderes del aparato de seguridad.

La fusión sería "el resultado natural de la racionalización de la estructura política de Vietnam", afirmó Carl Thayer, experto en Vietnam de la Academia de las Fuerzas de Defensa de Australia, señalando que Lam ya ha asumido efectivamente algunos de los poderes del presidente con sus frecuentes viajes al extranjero el año pasado.

A partir del 19 de enero, el congreso, de ​una semana de duración, elegirá a 200 miembros del nuevo comité central, al que se espera que se incorpore un gran número de recién llegados, lo que plantea dudas sobre si confirmarán las decisiones tomadas por los ​aproximadamente 140 delegados que votaron en diciembre.

El comité central elegirá al jefe del partido y al politburó. En julio, Lam dijo que el nuevo politburó tendría entre 17 y 19 miembros, ⁠pero que su tamaño dependería de los votos de los delegados sobre una lista preestablecida.

A continuación, el politburó nombrará al presidente, al primer ministro y al presidente del Parlamento, cuyos nombramientos deberán ser confirmados por los miembros del parlamento.

Con información de Reuters