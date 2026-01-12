EN VIVO
India

Alemania busca mayor cooperación en seguridad con India para reducir dependencia de Rusia

12 de enero, 2026 | 05.37

Alemania quiere cooperar más estrechamente en cuestiones de seguridad con India ‍para reducir la ⁠dependencia de este país respecto a Rusia, dijo el lunes el canciller alemán, Friedrich Merz, junto al primer ministro indio, Narendra Modi.

Los países firmaron un memorando de entendimiento a tal efecto durante el primer viaje de Merz a la nación ‌surasiática, además de acuerdos sobre minerales ⁠críticos, el sector sanitario ⁠y un centro de innovación en inteligencia artificial.

"India y Alemania colaboran para construir cadenas ‍de suministro seguras, fiables y resistentes. Los memorandos que se ⁠firman hoy sobre todas ‌estas cuestiones darán un nuevo impulso y fuerza a nuestra cooperación", dijo Modi en una rueda de prensa conjunta.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

India sigue colaborando estrechamente con Rusia, de ‌donde procede ‌gran parte de su material militar, en materia de política de seguridad, y es uno de los mayores compradores de gas y ​petróleo rusos junto con China.

Alemania está trabajando para que el Gobierno indio evite que las empresas indias eludan las sanciones impuestas a Rusia y reduzcan sus importaciones energéticas, exigencias que India ha rechazado hasta ahora.

Merz también ‍hizo un llamamiento para que India y la Unión Europea concluyan las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio, con lo que su visita pretende impulsar la conclusión ​de un acuerdo para finales de enero.

El mundo está experimentando "un renacimiento del proteccionismo", dijo Merz, ​y esto perjudica a Alemania y a India.

Con información de Reuters

Trending
Cuenta DNI
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy lunes 12 de enero 2026
Las más vistas