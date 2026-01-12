Alemania busca mayor cooperación en seguridad con India para reducir dependencia de Rusia

El canciller alemán, Friedrich Merz, camina con el primer ministro indio, Narendra Modi, durante su visita al Gandhi Ashram en Ahmedabad, India

Alemania quiere cooperar más estrechamente en cuestiones de seguridad con India ‍para reducir la ⁠dependencia de este país respecto a Rusia, dijo el lunes el canciller alemán, Friedrich Merz, junto al primer ministro indio, Narendra Modi.

Los países firmaron un memorando de entendimiento a tal efecto durante el primer viaje de Merz a la nación ‌surasiática, además de acuerdos sobre minerales ⁠críticos, el sector sanitario ⁠y un centro de innovación en inteligencia artificial.

"India y Alemania colaboran para construir cadenas ‍de suministro seguras, fiables y resistentes. Los memorandos que se ⁠firman hoy sobre todas ‌estas cuestiones darán un nuevo impulso y fuerza a nuestra cooperación", dijo Modi en una rueda de prensa conjunta.

India sigue colaborando estrechamente con Rusia, de ‌donde procede ‌gran parte de su material militar, en materia de política de seguridad, y es uno de los mayores compradores de gas y ​petróleo rusos junto con China.

Alemania está trabajando para que el Gobierno indio evite que las empresas indias eludan las sanciones impuestas a Rusia y reduzcan sus importaciones energéticas, exigencias que India ha rechazado hasta ahora.

Merz también ‍hizo un llamamiento para que India y la Unión Europea concluyan las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio, con lo que su visita pretende impulsar la conclusión ​de un acuerdo para finales de enero.

El mundo está experimentando "un renacimiento del proteccionismo", dijo Merz, ​y esto perjudica a Alemania y a India.

Con información de Reuters