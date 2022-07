"Al Barcelona no le importan quiénes hicieron historia en el club", disparó Dani Alves

El brasileño Dani Alves confesó que no se fue "triste" del Barcelona aunque criticó la "forma" en que se gestionó su salida y subrayó que a la actual dirigencia "no le importan las personas que hicieron historia en el club".

"Como culé, me gustaría que el club hiciera las cosas de otra manera", declaró Alves en una entrevista con el diario británico The Guardian.

El futbolista, de 39 años, aseguró: "No me fui triste, al contrario, me fui feliz de haber vuelto al club y estoy agradecido a Xavi y a (Joan) Laporta por haberme traido. Era un momento con el que había soñado durante cinco años, pero lo único que no me gustó fue cómo se gestionó mi salida".

"Encontré un club lleno de gente joven con ideas increíbles en el campo pero también creo que el Barcelona necesita mejorar el trabajo fuera del campo. La mentalidad es totalmente opuesta a lo que construimos hace unos años. Todo lo que sucede en el campo es un reflejo de lo que sucede fuera", afirmó Alves.

Con respecto a su edad dijo: "Todos hablan de mi edad y dicen que soy viejo, que hace 20 años todos me querían y ahora ya no. Pero no estoy de acuerdo, porque tengo una experiencia que no tenía hace 20 años, si llega un gran partido, los jóvenes están nerviosos y preocupados, pero yo no lo estoy".

Tras asegurar que seguirá jugando al futbol, el internacional brasileño reveló que analiza "ofertas interesantes".

Con información de Télam