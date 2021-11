Peñarol empató con River Plate y se mantiene líder del torneo Clausura uruguayo

Peñarol empató esta tarde frente a River Plate en un gol y se mantiene líder del torneo Clausura uruguayo, con 27 unidades, al cumplirse parcialmente la decimosegunda fecha.

El conjunto "Mirasol" logró la igualdad por medio de Pablo Cepellini, en el segundo tiempo, después que en el primero, Tiago Galetto pusiera en ventaja al equipo local.

El volante argentino Damián Musto (ex Rosario Central y Quilmes, entre otros) se mantuvo en el banco de relevos de Peñarol, sin ingreso.

En el primer turno, Boston River se impuso de visitante ante Sud América por 2 a 1, con las definiciones de José Alberti y Gastón Álvarez, cerca del final del cotejo.

En el mismo segundo tiempo, el perdedor se había puesto en ventaja por medio de Jorge Ramírez, sin poder mantenerla al quedar con un jugador menos por la expulsión del arquero Juan González.

El volante Tomás Andrade (ex River Plate) y el extremo derecho Pablo Mouche (ex Boca, Lanús y Banfield) participaron como titulares en Sud América, mientras que en el vencedor ingresó el defensor Pedro Silva Torrejón (ex Boca), en el segundo período.

En el último partido de este domingo, Plaza Colonia y Fénix igualaron 1-1, marcando Álvaro Fernández para los de Colonia del Sacramento y Diego Vega para el visitante, según consignó el sitio Tenfield.

El equipo local le ofreció concurso en el segundo tiempo al delantero argentino Imanol Enríquez, de 21 años, formado en su propia cantera, y en cambio se mantuvo entre los suplentes sin ingreso el atacante Elías Umeres (ex Estudiantes de La Plata y Guillermo Brown, de Puerto Madryn).

La fecha se completará mañana con la presentación de escolta de la competencia Cerro Largo recibiendo a Rentistas y con Progreso-Wanderers (U).

Las posiciones son las siguientes:

P Equipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1Peñarol 2712831228+14

2Cerro Largo 2311650196+13

3Nacional 21126331611+5

4City Torque 20126242317+6

5Wanderers (U) 20116231613+3

6Progreso 181153385+3

7Plaza Colonia 17124531713+4

8Dep Maldonado17125251113-2

9Cerrito 15124351720-3

10Boston River 15124352024-4

11Fénix (U) 14123541516-1

12Rentistas 13114161416-2

13River Plate (U)12123361115-4

14Liverpool (U) 1112327915-6

15Sud América 1012246918-9

16Villa Española 512129926-17

El ganador del torneo Clausura jugará con el ganador del Apertura y el vencedor se enfrentará en la final del Campeonato Uruguayo contra el primero de la Tabla Anual.

