Go Chrome Go dio un paseo y se llevó el Clásico Orange en San Isidro

Go Chrome Go, con la monta del jockey Francisco Goncalves, ganó hoy por 5 cuerpos sobre Comando Secreto el Clásico Orange, una prueba de 1.400 metros con un premio de 1.330.000 pesos que fue corrida en el un undécimo turno de la reunión en el hipódromo de San Isidro.

El ganador, un hijo de California Chrome, pagó un dividendo de 1,40 por boleto -super favorito- y empleó un tiempo de 1m 22s 13/100 para las 14 cuadras de arena seca.

No fue carrera. Apenas largaron Go Chorome Go agarró la punta, le sacó entre dos y tres cuerpos de ventaja a El Gran Grys y se fue de un viaje hasta la recta final.

Ya en los últimos 500 metros Go Chrome Go se puso al lado de los palos y enfiló con firmeza hacia el disco. Su andar fue imparable y demoledor.

En el disco hubo 5 cuerpos cómodos sobre Comando Secreto, quien le ganó por un cuerpo a Candy Cure.

En ningún momento del desarrollo la victoria de Go Chrome Go estuvo en peligro. Los parciales fueron de 23s 74/100 para los 400 metros, de 46s 81/100 para los 800 metros y de 1m 09s 78/100 para los 1.200 metros.

Go Chrome Go alcanzó hoy su cuarta victoria oficial sobre un total de 8 carreras. Ganó por paliza, se divirtió de lo lindo y terminó ganando por escándalo.

Con información de Télam