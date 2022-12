"Los hinchas y los jugadores somos iguales de apasionados por la Argentina", describió Tagliafico

El defensor Nicolás Tagliafico, campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, se mostró sorprendido hoy por la pasión de los hinchas y contó que los jugadores son "iguales" en el sentimiento.

"Qué pasionales somos, los hinchas y nosotros también. Teníamos muchas ganas de disfrutarlo con la gente. En Qatar era una locura el apoyo, sabíamos que teníamos que hacerlo por ellos. Queríamos traer la Copa a la Argentina. Los festejos fueron una locura hermosa, no caigo de ver la gente que vimos", contó Tagliafico en Urbana Play.

"Me siento muy feliz, con la salud al límite, pero no me importa nada. Estoy cayendo de a poco, pero cada vez que me ven en la calle noto mucho la emoción y el agradecimiento de la gente", relató.

En relación a cómo atravesó emocionalmente la final contra Francia (3 a 3), que tuvo a la Argentina dos veces arriba y terminó en penales, dijo que fue una "montaña rusa de emociones".

"En el entretiempo cuando llegamos al vestuario lo había disfrutado mucho pero a lo último sentía la misma presión que nuestra gente, aparecían los fantasmas otra vez. Quedaba poco para el tiempo extra, lo viví como una montaña rusa como el de Arabia Saudita y el de Países Bajos. Ya cuando metimos el 3 a 2 pensé que se terminó todo y quedaba el empate de ellos. En los penales, por más que estés preparado puede pasar cualquier cosa", describió.

"Es muy loco lo sucedido, tal vez cuando terminemos de jugar al fútbol lo notemos. En el momento en el que jugábamos el Mundial no pensábamos en lo que sucedería luego, estábamos enfocados en cada partido", anticipó.

Argentina llevaba 36 años sin la posibilidad de ser campeón del mundo y por eso el astro rosarino Lionel Messi en una charla les aseguró: "Esta es nuestra", dijo el lateral izquierdo.

"Me enteré en el anuncio de la formación que iba a jugar la final, me quedé un poco congelado pero asumí rápido el reto. Me enfoqué enseguida porque el partido era complicado", explicó.

Tagliafico se casará el 27 de diciembre con su novia, Carolina Calvagni, y luego pasará las últimas fiestas en el país antes de volver al Olympique de Lyon de Francia.

"Quiero disfrutar cada segundo, cada momento, no pienso en el futuro", afirmó.

Por último, el exfutbolista de Banfield, Independiente y Ajax de Países Bajos, comentó que compartir equipo con Messi es un "enorme privilegio".

"Al entrenar siempre uno lo toma como un compañero más, pero cuando tomás algo de distancia notás todo. Le voy a decir a mis hijos que gané una Copa con Messi. Es el mejor, lleva 20 años demostrándolo, es una locura", sentenció.

"Va a seguir un poquito más", auguró.

