"No pasa en ninguna liga del mundo que un equipo juegue 48 horas después", aseguró Beccacece

El entrenador de Defensa y Justicia, Sebastián Beccacece, se quejó de la organización de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) que obligó a jugar a su equipo los cuartos de final contra Boca Juniors "48 horas después" de haber logrado la clasificación pero reconoció que la derrota "estuvo bien".

"No nos gusta quejarnos de estas cosas pero son reales. Después de cuatro meses de una entrega enorme, logramos el objetivo y jugamos a las 48 horas", lamentó Beccacece en la conferencia de prensa posterior a la eliminación en La Bombonera.

"Le podría haber tocado a cualquiera, no es contra de Defensa pero está mal diseñado el armado, se deberá revisar para que no vuelva a ocurrir porque no pasa en ninguna liga del mundo. No existe", insistió el DT del "Halcón", que resaltó el "mérito" de Boca Juniors en la victoria por 2-0.

"Nosotros tratamos de ser nobles y mover la pelota, pero es cierto que no encontramos algunas rutas de pase. Boca tuvo mérito, hizo un gran partido y tiene buenos jugadores. Fue un poco de todo, no solo el agotamiento nuestro. Ahí se explica la derrota, que estuvo bien", completó.

Defensa y Justicia todavía no terminó la competencia ya que todavía debe cumplir con dos partidos de la Copa Sudamericana.

La semana que viene deberá viajar a la altura de Quito para visitar el miércoles a Liga y cerrará su participación contra Antofagasta, de Chile, en Florencio Varela.

Con información de Télam