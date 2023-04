Sarmiento se entrenó con tres bajas para recibir a Godoy Cruz de Mendoza

Sarmiento de Junín se entrenó hoy sin las presencias de Juan Manuel Insaurralde, Javier Toledo y Gonzalo Bettini, todos con lesiones, de cara al partido del jueves ante Godoy Cruz de Mendoza, por la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Además, el entrenador Israel Damonte tampoco contará con Lisandro "Licha" López, quien acumuló cinco tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión, ni con el mediocampista Manuel García, expulsado ante Lanús en la fecha pasada.

De esta manera, el DT aguardará por la recuperación del chaqueño Insaurralde -una fisura en el pie derecho-, ausente en la visita a Lanús, y Bettini -una molestia en el cuádriceps derecho-.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Un panorama parecido corrió para Toledo, que sufrió un golpe contra el "Grana" y podría perderse el encuentro ante los mendocinos.

El probable equipo de Sarmiento es con Sebastián Meza; Jean Pierre Rosso, Emanuel Hernández, Alejandro Donatti, Franco Sbuttoni o Insaurralde y Gabriel Díaz; Manuel Mónaco, Emiliano Méndez y Fernando Martínez; Lucas Melano y Luciano Gondou o Javier Toledo.

Sarmiento está en zona de descenso por los promedios, debido a sus 1.130, en misma línea que Platense, con el que debiera jugar un desempate si la temporada finalizaría ahora.

Las quejas con los arbitrajes no frenaron luego de no tener en favor un penal claro en la mano del colombiano Raúl Loaiza, de Lanús, que se sumó a varios fallos desfavorables y mal tomados por parte de los encargados de arbitrar contra Argentinos (gol mal anulado a Melano), Tigre (penal no dado por mano de Agustín Cardozo) y Arsenal (gol mal anulado a Toledo).

"Desde que estoy como DT de Sarmiento ya no hablo con los árbitros, antes me contestaban todos y tenía excelente relación. Es muy difícil cuando jugás con todo en contra. Es fácil apuntarle a Sarmiento", dijo el entrenador Damonte en el diálogo con la prensa.

Y otro que se manifestó fue el mediocampista Emiliano Méndez, quien dijo que juegan "condicionados" porque saben que cualquier toque a un rival "termina en amarilla o un fallo en contra".

Sarmiento es el club con más amonestaciones (41) y más faltas en contra (194).

Con información de Télam