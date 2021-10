Argentina XV y Uruguay A disputarán mañana la final del torneo Americas Pacific Challengue 2021

El seleccionado argentino Argentina XV y el combinado Uruguay A protagonizarán mañana desde las 18.30 la final del torneo Américas Pacific Challengue 2021 de rugby, que se lleva a cabo en Montevideo.

El encuentro, correspondiente a la tercera y última fecha del certamen, se disputará en el estadio Charrua de Montevideo y será controlado por el árbitro Damián Schneider.

El combinado uruguayo suma ocho puntos y el conjunto argentino uno menos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Uruguay A venció la fecha anterior a Chile a por 24-17, mientras que el conjunto argentino derrotó en su debut en el certamen al combinado de Paraguay A por 146-7

El triunfo del conjunto argentino fue producto de un arrasador dominio, con un saldo de 22 tries, y correspondió a la segunda fecha, que para el equipo argentino fue su debut, ya que en la primera fecha no jugó con Estados Unidos Selects porque los norteamericanos no pudieron llegar a tiempo a Montevideo. El partido se dio por empatado.

La programación de la tercera y última fecha del torneo contempla los siguientes encuentros: Argentina XV - Uruguay A (18,30), Brasil A - Paraguay A (12,30) y Chile - Estados Unidos Selects (15,30).

Con información de Télam