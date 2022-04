"Tapia no me deja dirigir en el fútbol argentino", acusó Caruso Lombardi

El entrenador Ricardo Caruso Lombardi acusó hoy a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, de "no dejarlo dirigir" en el fútbol argentino tras las denuncias del DT en la temporada pasada por los fallos arbitrales que favorecían a Barracas Central, club que presidió antes el directivo.

“No dirijo porque no me dejan. Ayer estuve con un equipo y me voltearon hoy a la mañana. Me voltean de la AFA. El presidente de la AFA me voltea y no me deja dirigir en el fútbol argentino. Anoche me volteó mal: dos equipos grandes de la A, dos del Nacional B y uno importante de la B Metro que me bajaron en 15 minutos. Me voltean porque estoy a favor de los técnicos”, denunció Caruso en una entrevista con Súper Deportivo Radio en Villa Trinidad FM 97.9.

El director técnico tuvo su último trabajo en Belgrano de Córdoba, donde renunció a falta de tres fechas para el final de la temporada 2020-21 porque le hicieron "un informe falso" firmado por el árbitro Nelson Sosa, según relató.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El presidente de AFA me hizo la vendetta y éste es el presidente que tenemos. Lo que pasa es que engañan a todos con Messi, con la Selección, con todo eso engañan. Los presidentes (de los clubes) no hablan porque todos tienen favores”, continuó enardecido Caruso Lombardi.

El entrenador, conocido por sus declaraciones fuertes, reconoció que no extraña estar en "una cancha" pero se encuentra "ayudando" a Deportivo Español para que "vuelva a los lugares que merece".

Por último, el DT recordó que de once veces que agarró un equipo para salvarlo del descenso, lo consiguió en 10 ocasiones con San Lorenzo, Quilmes, Argentinos y Sarmiento de Junín, entre otros.

Con información de Télam