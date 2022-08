El técnico Sergio Hernández dirigirá en el básquetbol de Puerto Rico

El bahiense Sergio ‘Oveja’ Hernández, reconocido por su labor en el seleccionado argentino, dirigirá durante la próxima temporada en el básquetbol de Puerto Rico, al confirmarse hoy que se hará cargo de la conducción de Leones de Ponce, protagonista del Baloncesto Superior Nacional (BSN) de la isla centroamericana.

El entrenador, próximo a cumplir 59 años, volverá al ruedo –de este modo-, tras haber estado efímeramente al mando en Zaragoza de España en la temporada 2020-2021.

“Finalmente se cumple uno de mis objetivos, de mis metas, y por qué no uno de mis sueños, que es dirigir en la liga de Puerto Rico. He visitado el país muchas veces con la Selección y he podido ver la pasión y amor que tienen por este deporte”, expresó el DT en declaraciones al diario ‘El Nuevo Día’.

“Disfrutaré mucho mi etapa ahí, sin ninguna duda. Buscaremos llevar a Leones lo más alto posible, obviamente que nuestro objetivo es ganar el título después de algunos años que no se ha podido conseguir”, dijo Hernández, en relación a que la escuadra de Ponce no consigue festejar desde la edición 2015 de la BSN.

No es la primera vez que el ‘Oveja’ es tentado y contratado por una entidad puertorriqueña, pues a principios de 2015, el club Atenienses de Manatí había apostado sus fichas a llevar al prestigioso entrenador, ganador de la medalla de bronce con el seleccionado argentino en los Juegos Olímpicos Beijing 2008.

En aquella ocasión, Hernández hasta viajó a Puerto Rico para conocer a sus nuevos dirigidos, pero inconvenientes en su visa de trabajo impidieron la continuidad del vínculo.

El exDT de Boca Juniors, Estudiantes de Olavarría y Peñarol de Mar del Plata tendrá como asistentes a los puertorriqueños Carlos ‘Coach’ Morales (actual comentarista de NBA para la cadena ESPN), Carlos Rivera (exjugador del club) y Javier Colón (exintegrante del seleccionado de su país).

Con información de Télam