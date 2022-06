Instituto visitará mañana a Santamarina en la apertura de la fecha en la Primera Nacional

Instituto de Córdoba, con la expectativa se acercarse a los puestos de vanguardia, visitará mañana a Santamarina de Tandil, que está último, en en el inicio de la 20ma. fecha de la Primera Nacional de fútbol.

El encuentro se desarrollará en el estadio Municipal de Tandil, este viernes desde las 21.10, será televisado por TyC Sports y arbitrado por Nelson Bejas.

Belgrano es el sólido puntero de la categoría con 42 unidades, seguido por San Martín de Tucumán con 36, Brown de Adrogué con 34, All Boys e Instituto con 31.

El primero será el campeón y ascenderá directo a la Liga Profesional, el segundo clasifica para las semifinales del reducido y el tercero para los cuartos de final, jugando los octavos los ubicados entre los puestos 4 y 13.

Instituto, que es quinto por saldo de goles, busca uno de los puestos más cercanos a la punta para poder pasar por alto alguna fase del reducido. El equipo dirigido por Lucas Bovaglio no le va bien de visita suma cinco sin triunfos por lo tanto en Tandil irán por la recuperación.

Santamarina está último y descendiendo con un 17,54 de efectividad. La formación dirigida por la dupla Mariano González-Osvaldo Barsottini transita un tobogán sin fin, con 16 fechas sin triunfos, solo ganó en la tercera ante Dálmine (3-0) en Campana. el pasado 27 de febrero, casi cuatro meses sin una alegría.

En el Municipal de Tandil Santamarina acumula 10 partidos sin ganar y con una campaña como la que está desarrollando poder salvarse del descenso al Federal A asoma como quimérico.

La fecha se completará de la siguiente manera:

+ Sábado: 14.10 (TyC) All Boys-Nueva Chicago, 15.00, Estudiantes de Buenos Aires-Sacachispas; 15.30, Gimnasia de Mendoza-Deportivo Maipú, Villa Dálmine-Deportivo Madryn y Deportivo Riestra-Alvarado de Mar del Plata; 16.00, Atlético de Rafaela-Agropecuario; 18.10 (TyC), Chaco For Ever-Independiente Rivadavia; 19.10 (DirecTV), Almirante Brown-Deportivo Morón y 20.10 (TyC), Chacarita-San Martín de Tucumán.

+ Domingo: 11, San Martín de San Juan-Ferro; 13.45 (TyC), San Telmo-Quilmes; 15, Brown de Puerto Madryn-Tristán Suárez y Gimnasia de Jujuy-Temperley; 15.50 (TyC), Belgrano-Estudiantes de Río Cuarto y 19, Guemes de Santiago del Estero-Almagro.

+ Lunes: 15, (TYC) Brown de Adrogué-Defensores de Belgrano y Atlanta-Mitre de Santiago del Estero. Libre: Flandria.

+ Posiciones: Belgrano 42 puntos; San Martín (T) 36; Brown (A) 34; All Boys e Instituto 31; Gimnasia (M) 30; Almagro 29; Independiente Rivadavia, Brown PM y Estudiantes Río Cuarto 28; Chacarita y Estudiantes 27; Deportivo Madryn y San Martín SJ 26; Agropecuario, Chaco For Ever, Dep. Maipú y Quilmes 25; Nueva Chicago y Alvarado 24; Defensores de Belgrano 23; Ferro y Dep. Riestra 22; Dep. Morón y Gimnasia J 21; Atlanta y Almirante Brown 20; Mitre, Sacachispas, Guemes, Flandria y Temperley 19; Atlético de Rafaela 17; San Telmo 16; Villa Dálmiine 15; Tristán Suárez 13; Santamarina 10.

Con información de Télam