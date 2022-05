Colón perdió con el colista Peñarol pero terminó primero en el Grupo G de Libertadores

Colón terminó primero en el Grupo G de la Copa Libertadores pese a perder esta noche por 2 a 1 frente a Peñarol, en el estadio Campeón del Siglo, del club uruguayo, que finalizó último en la zona y por lo tanto tampoco pudo acceder a los octavos de final de la Sudamericana.

Los santafesinos se pusieron en ventaja a los 32 minutos del primer tiempo por intermedio de Facundo Farías pero los uruguayos lo dieron vuelta en el complemento con las conquistas de Pablo Ceppelini a los tres y Hernán Menosse a los 29.

Inmediatamente después de esa segunda conquista de los "mirasoles" se produjo un serio enfrentamiento en las tribunas entre buena parte de las parcialidades de ambos equipos (Colón llevó unos mil hinchas), que provocó la interrupción del encuentro por espacio de media hora.

Después el árbitro brasileño Anderson Daronco pidió instrucciones a las fuerzas de seguridad y cuando le dieron garantías reanudó el juego.

Para entonces ya Olimpia le había ganado por 1 a 0 como visitante a Cerro Porteño con gol de Fernando Cardozo a los 10 minutos del primer tiempo en el clásico paraguayo y Peñarol se había quedado eliminado de toda competición internacional por este año.

Olimpia se metió así como tercero en los octavos de la Copa Sudamericana, la máxima aspiración que le quedaba a Peñarol, y Cerro Porteño, por diferencia de gol con su clásico rival, entró como acompañante de Colón a esa instancia de la Libertadores.

Una curiosidad que tuvo este partido se dio en el cuarto minuto de descuento, cuando el volante argentino Claudio Aquino falló un tiro penal para Cerro Porteño. Si lo convertía, Peñarol hubiese clasificado a la Sudamericana y Olimpia habría quedado eliminado al terminar cuarto.

Para Colón, en tanto, se abren ahora las buenas perspectivas por haberse clasificado como primero de su zona con la incertidumbre por algunas bajas que seguramente las va a sentir el conjunto dirigido por Julio Falcioni, como por ejemplo la de Lucas Beltrán, que esta misma noche anunció el técnico Marcelo Gallardo que volverá "la semana que viene" a River Plate, y Rodrigo Aliendro, al que se le vence el contrato y tiene varias ofertas.

Colón ganó la zona G con 10 puntos, escoltado por Cerro Porteño (+1) y Olimpia (0) con 8, cerrando Peñarol con 7.

- Síntesis -

Peñarol: Kevin Dawson; Matías Aguirregaray, Hernán Menosse, Ramón Arias y Jairo O'Neil; Pablo Ceppelini, Rodrigo Saravia, Walter Gargano y Máximo Alonso; Lucas Viatri y Rubén Bentancourt. DT: Mauricio Larriera.

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Cristian Bernardi y Andrew Teutén; Facundo Farías y Lucas Beltrán. DT: Julio César Falcioni.

Gol en el primer tiempo: 32m. Farías (C).

Goles en el segundo tiempo: 3m. Ceppelini (P) y 29m. Menosse (P)..

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Ignacio Laquintana por Gargano (P), 10m.Agustín Álvarez Martínez por Bentancourt (P), 27m. Agustín Da Silveira Muñoa por Menosse (P); Alejo Cruz Techera por Alonso (P), Gian Nardelli por Garcés (C), Tomás Moschion por Aliendro (C); Santiago Pierotti por Lértora (C) y Ramón Ábila por Bernardi (C); 40m.Damián Musto por Viatri (P) y Mauro Formica por Goltz (C).

Amonestados: Goltz, Delgado y Teutén (C).

Estadio: Campeón del Siglo (Peñarol).

Árbitro: Anderson daronco (Brasil).

Con información de Télam