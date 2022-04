Crusaders, con el argentino Pablo Matera, perdió en su visita a Waratahs por 24 a 21

Crusaders, de Nueva Zelanda, con el argentino Pablo Matera como titular, perdió hoy de manera sorpresiva ante Waratahs, de Australia, por 24 a 21 (PT 17-0) en un partido por la décima fecha del Super Rugby Pacific jugado en la ciudad de australiana de Perth..

Matera jugó los 80 minutos y recibió la tarjeta amarilla del árbitro neozelandés Ben O'Keeffe a los 68 al considerar que el argentino derribó un maul.

Los tantos de Waratahs se concretaron con un try penal y tries de Dylan Pietsch y Mark Nawaqanitawase, con dos conversiones y un penal de Tane Edmed; mientras que Crusaders sumó con un try penal, tries de Sione Havili Talitui y Fletcher Newell, una conversión de Fergus Burke y otra de Simon Hickey.

La victoria rompe la racha de 11 derrotas consecutivas de los Waratahs contra los equipos de Nueva Zelanda, y nada menos que ante una franquicia candidata al título como Crusaders, señaló NewsHub.

En la próxima fecha Waratahs jugará ante Moana Pacifika, mientras que Crusaders será visitante de Wester Force enfrentándose los argentinos Matera y Santiago Medrano.

En otro cotejo jugado hoy Highlanders le ganó de visita a Fiyi por 27 a 24 y están jugando Rebels-Moana Pacifika.

Posiciones: Blues 40 puntos; Brumbies35, Crusaders34, Chiefs 32, Reds 31, Hurricanes 24, Waratahs 24, Western Force 14, Highlanders 13, Rebels 11, Fiiyi Drua 7 y Moana Pasifika 4.

En la etapa final del certamen participarán los ocho primeros y jugarán los cuartos de final 1-8, 2-7, 3-6 y 4-5, jugando de locales los mejor ubicados a único partido.

