Newell's golpea a Vélez en el maltratado campo de Liniers

Newell's Old Boys de Rosario venció a Vélez Sarsfield por 1 a 0 en el maltratado campo de juego del José Amalfitani y se sumó a la zona de clasificación de la Copa Sudamericana, en un encuentro de la 17ma. fecha de la Liga Profesional.

Con un tanto de cabeza de Juan Manuel García, el equipo dirigido interinamente por Gustavo Tognarelli volvió a ganar de visitante luego de seis partidos, en base a un esquema simple de equipo corto y ordenado.

Vélez acentuó su andar en el torneo local, donde no gana desde la cuarta fecha, después de recibir una paliza del Flamengo de Brasil en la semifinal de la Libertadores,

Su DT uruguayo Alexander Medina dispuso un once casi íntegramente titular, sin priorizar la revancha del próximo miércoles en el Maracaná de Río de Janeiro, donde el "Fortín" tendrá la dura misión de revertir un 0-4.

Tognarelli, que tomó el cargo tras la renuncia de Javier Sanguinetti, armó un equipo con línea de cuatro, tres volantes y dos extremos como Juan Garro y Brian Aguirre para alimentar a "Juanchón" García.

Sobre un césped quemado, seco y duro, la pelota picaba poco, con una trayectoria despareja, lo que invitaba a jugar corto y por abajo para asegurar la dirección del balón.

El mal estado quedó en evidencia cuando el juvenil Julián Fernández se torció el tobillo en soledad al recoger una pelota sobre el costado derecho del ataque.

Los visitantes se mostraban más prácticos con transiciones rápidas, ya que Tognarelli buscaba mayor profundidad con pases largos para tomar al rival mal pisado.

Los rosarinos fueron los que generaron las acciones de mayor riesgo, ya que Leonardo Burían debió atorar a Garro en una salida para evitar la apertura del marcador.

Al regreso del entretiempo, Medina buscó que su equipo fuera más compacto y presionará más arriba. Garayalde generó la primera oportunidad con un pase formidable a Lucas Janson, que no pudo ganarle a Lautaro Morales.

Sin embargo, Newells armó una muy buena jugada y se puso en ventaja con un cabezazo de García, libre a metros del arco, por un centro de Francisco González.

Pese a los movimientos en ambos bancos, Newell's mantuvo a Vélez lejos del arco de Morales con el estadio en un ambiente enrarecido por los silbidos al defensor uruguayo Matías De los Santos.

El "Cacique" lo sacó para poner a Miguel Brizuela mientras Vélez fue por una de las últimas chances en el minuto 46 cuando Janson conectó un cabezazo que desvió el arquero.

Morales volvió a lucirse en el corner siguiente ante otro testazo de Santiago Cáseres y luego tapó un remate de Osorio.

Apenas, el árbitro Pablo Giménez dio el pitazo final, la hinchada local comenzó a silbar y a cuestionar a la Comisión Directiva de Vélez que encabeza Sergio Rapisarda.

= Síntesis =

Vélez: Leonardo Burían; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Valentín Gómez y Francisco Ortega; Nicolás Garayalde, Agustín Mulet y Julián Fernández; Lucas Janson, Wlater Bou y Lucas Pratto. DT: Alexander Medina.

Newell's Old Boys: Lautaro Morales; Tomás Jacob, Willer Ditta, Zahir Facundo Mansilla y Martín Luciano; Juan Sforza, Marcos Portillo, Cristian Ferreira y Juan Garro; Juan Manuel García y Brian Aguirre. DT: Gustavo Tognarelli.

Gol en el segundo tiempo: 13m García (N).

Cambios en el segundo tiempo: 8m Francisco González por Garro (N); 18m Luca Orellano por Bou (VS) y Santiago Caseres por Mulet (VS); 21m Miguel Brizuela por De los Santos (VS) y Abiel Osorio por Julián Fernández (VS); 26m Marcos Benítez por Portillo (N), Nazareno Funez por García (N) y Marco Campagnaro por Luciano (N); 33m Djorkaeff Reasco por Ferreira (N); 42m Santiago Castro por Guidara (VS).

Amonestados en el primer tiempo: 16m Julián Fernández (VS); 24m Mulet.

Amionestados en el segundo tiempo: 45m Miguel Brizuela (VS), 50m Caseres (VS).

Árbitro: Pablo Giménez.

Cancha: Vélez Sarsfield.

Con información de Télam