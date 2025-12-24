Impactante: así se originó el incendio que llevó a Matías Alé al hospital

Así se originó el incendio que llevó a Matías Alé al hospital.

Matías Alé tuvo que acudir a un hospital este último lunes 22 de diciembre, luego de haber estado expuesto por un tiempo sostenido al monóxido de carbono producto de un incendio que hubo en su casa. Si bien la pérdida material no fue particularmente llamativa, el humo repercutió negativamente en el actor, quien adujo un fuerte dolor en el pecho y dificultad para respirar.

Una vez instalado en su hogar nuevamente, compartió las imágenes donde se podía ver el origen del fuego: una caja que apoyó arriba de una hornalla eléctrica que, inadvertidamente, se había encendido.

Así comenzó el fuego en la casa de Matías Alé

Desde Desayuno Americano (América) se contactaron con Alé, quien recordó: "Yo me estaba afeitando y Marti (su esposa) estaba haciendo algo acá cerquita. Yo estaba con mi perrito y cuando salgo de afeitarme y bañarme no había tanto olor. Yo pensé que era gas. Arriba no se veía tanto porque hay como una pared por la que no sube tanto el humo. Cuando bajé, me encontré con que abajo había mucho olor".

Tras ello, uno de los panelistas le señaló que es un error común considerar que las hornallas eléctricas pueden ser usadas como "mesada y se apoyan cosas arriba cuando uno no debería". Ante esto, el hombre del espectáculo reconoció: "Es totalmente cierto lo que decís”.

Matías Alé sufrió un incendio en su casa.

Respecto a su visita al hospital, señaló: "Me tuvieron dos horas con oxígeno, me sacaron sangre para ver qué grado de monóxido de carbono tenía en sangre, me hicieron placas. Tenía la presión bastante alta". Finalmente, deslizó: "Soy una persona pública y si sale en algún lado lo del incendio van a decir ‘se volvió loco’, ‘es mentira’, ‘tuvo un brote’, ‘busca prensa’. Además, tenía muchos compromisos ese día. No tengo ganas de que digan que me volví loco, ni nada por el estilo".