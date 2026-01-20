Quién es la verdadera heredera del cuadro robado por el nazismo y por qué reclama su devolución

Hace aproximadamente un año, apareció en Mar del Plata una obra robada durante el nazismo. Se trata de "Retrato de una dama", un cuadro que se pensaba era de Giuseppe Ghislandi, pero finalmente se develó que su autor es en realidad Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti, también conocido como "Il Pinoccheto".

A partir de esta revelación, Marei von Saher -residente en Estados Unidos y legítima heredera de la obra- reclamó ante la Justicia la restitución del cuadro. El pedido se tramita actualmente en una causa judicial que impulsa la mujer, nuera del galerista Jacques Goudstikker.

La historia del galerista Goudstikker y cómo se supo que la pintura pertenecía a su colección

De acuerdo a lo informado por los especialistas, durante la Segunda Guerra Mundial, Goudstikker debió huir de Ámsterdam -ciudad en la que se encontraba su galería- y sus pinturas fueron derivadas a distintos destinos del mundo, no a Alemania, como él lo había pedido.

Uno de los sitios a los que llegaron los cuadros de Goudstikker fue la Argentina. De hecho, el año pasado, esta pieza fue encontrada en Mar del Plata en la casa de la hija un ex funcionario nazi llamado Friedrich Kadgien.

Tras el hallazgo, la Justicia dispuso el resguardo de la obra para que especialistas de la Academia Nacional de Bellas Artes pudieran analizarla.

En este proceso estuvieron involucrados, Ángel Miguel Navarro y Alejo Gabriel Lo Russo, quienes luego de realizar diversos peritajes concluyeron que el cuadro era de Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti y que pertenecía a la colección de la galería de Goudstikker. "Retrato de una dama" está valuada en un total de 250.000 euros.

Actualmente la causa está a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata. Además, desde la fiscalía, a cargo de Carlos Martínez, se imputó a la hija del funcionario nazi y a su pareja por "encubrimiento agravado".