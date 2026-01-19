FDA de EEUU aprueba primer fármaco para retrasar la insuficiencia cardiaca en perros

FOTO ILUSTRATIVA-La marcha canina solidaria "Sanperrestre" lucha contra el maltrato y el abandono de animales en Madrid

‍La empresa farmacéutica Boehringer Ingelheim informó el lunes que la Administración ‍de Alimentos ⁠y Medicamentos de Estados Unidos aprobó su comprimido masticable como primer fármaco para retrasar la insuficiencia cardiaca congestiva en perros con un tipo de cardiopatía en fase inicial.

La aprobación se refiere a perros con una cardiopatía, ‌conocida como enfermedad mixomatosa ⁠de la válvula mitral, ⁠que muestran signos de agrandamiento del corazón pero aún no presentan síntomas.

Según la ‍FDA, Vetmedin puede utilizarse ahora para ralentizar la progresión ⁠de la enfermedad ‌antes de que los perros desarrollen insuficiencia cardiaca.

Vetmedin recibió por primera vez la autorización condicional para este uso en 2022, lo que ‌permitió ‌su venta mientras la empresa recopilaba más datos. Después de tres años de estudios adicionales, Boehringer Ingelheim proporcionó pruebas suficientes ​para que la FDA concediera la aprobación completa.

Es la primera vez que la FDA aprueba plenamente un fármaco para animales tras haber concedido inicialmente una aprobación condicional en virtud de ‍normas ampliadas destinadas a fomentar nuevos tratamientos para afecciones graves.

Según la empresa, las cardiopatías son frecuentes en los perros y afectan a un 10% ​de ellos a lo largo de su vida.

En un estudio, Vetmedin retrasó en ​15,6 meses la aparición de la insuficiencia cardiaca congestiva o la ⁠muerte de origen cardiaco.

Con información de Reuters