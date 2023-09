Sciacqua tiene previsto dejar su cargo como DT de Quilmes

Mario Sciacqua tiene previsto dejar su cargo como entrenador de Quilmes, luego de la derrota del equipo ante Independiente Rivadavia Mendoza (0-1), por el torneo de la Primera Nacional de fútbol, en resultado que lo alejó de los primeros puestos de la zona B de la competencia.

Esta situación más “algunos cortocircuitos que se generaron en el seno de su cuerpo técnico”, según le confiaron a Télam allegados a la entidad ‘cervecera’, incidieron para que el director técnico santafesino, de 53 años, resolviera “dar un paso al costado y alejarse”.

“(Mario) Sciacqua solamente tenía a Facundo Besada como ayudante de campo de su confianza. El resto es gente que el club le puso, al llegar procedente desde Colón” amplió el portavoz consultado.

De este modo, el entrenador se entrevistó esta tarde con el presidente de la entidad, Mateo Magadán, y “entre ambas partes resolvieron que lo mejor era irse. Mañana pasará a despedirse del plantel”, abundó el vocero.

Uno de los colaboradores que la entidad ‘cervecera’ le había acercado, Ariel Fuscaldo, se hará cargo interinamente de la conducción del once principal.

Y en virtud de la proximidad del siguiente cotejo ante Chaco For Ever (domingo, a las 16.30) no se descarta que el propio Fuscaldo sea el que viaje al frente de la delegación para el partido de la fecha 29 del torneo de la PN.

Con información de Télam