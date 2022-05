Brown (A) le ganó a Instituto y es el nuevo escolta de Belgrano

Brown (A) le ganó hoy de local a Instituto de Córdoba, 2-1, y es el nuevo escolta de Belgrano en el torneo de la Primera Nacional, en uno de los partidos que le dieron continuidad a la 16ta fecha.

El mediocampista Matías Noble (10m ST -de penal-) y el delantero Oscar Belinetz (16m ST), marcaron los goles de Brown, mientras que el descuento fue de Gabriel Graciani (45m ST -de penal-).

La victoria fue el mejor homenaje para Pablo Vicó, quien hoy cumplió 500 partidos consecutivos al frente del equipo de Adrogué.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Brown llegó a los 30 puntos, quedó a siete de Belgrano y superó por uno a San Martín de Tucumán, que mañana puede recuperar la segunda posición: recibirá a Tristán Suárez desde las 21.30.

Por su parte, San Martín de San Juan superó a Nueva Chicago por 3 a 1 y le impidió entrar en zona de clasificación a octavos de final del torneo Reducido para pelear por el segundo ascenso.

El defensor Matías Escudero (3m PT), el delantero Matías Giménez (11m ST) y el volante Tomás Fernández (19m ST) convirtieron para el equipo cuyano y el "Torito de Mataderos" descontó con el mediocampista Tomás González (17m PT).

Otros resultados: Defensores de Belgrano 0-Agropecuario Argentino 0, Villa Dálmine 3 (Rafael Sangiovani, Diego Martínez y Brian Camisassa)-Gimnasia (Jujuy) 0 y Santamarina 0-Independiente Rivadavia 3 (Lucas Ambrogio, Agustín Osinaga en contra y Matías Quiroga). Más tarde jugarán Estudiantes de Buenos Aires-Quilmes.

- Resumen de la jornada -

Viernes: Atlanta 0-Deportivo Maipú (Mendoza) 0, All Boys 1-Deportivo Madryn 1 y Belgrano 2-Flandria 0.

-Mañana: San Telmo-Alvarado y Guillermo Brown (PM)-Mitre (Santiago del Estero), 14:00 horas; Gimnasia (Mendoza)-Estudiantes (Río Cuarto) y Atlético Rafaela-Ferro, 16:00; Chacarita-Sacachispas, 17:00; Güemes (Santiago del Estero)-Deportivo Morón, 19:00; San Martín (Tucumán)-Tristán Suárez, 21:30 (TyC Sports).

-Lunes 23: Deportivo Riestra-temperley, 15:35 (TyC Sports) y Chaco For Ever-Almagro, 21:10 (TyC Sports).

Tiene fecha libre Almirante Brown.

+ Posiciones: Belgrano 37 puntos; Brown 30; San Martin (T) 29; Chacarita y All Boys 26; Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Estudiantes (BA), Instituto de Córdoba y Estudiantes (RC) 24; Gimnasia y Esgrima (M), Quilmes, Agropecuario y Almagro 22; San Martín (SJ) e Independiente Rivadavia 21; Deportivo Maipú, Riestra y Brown (PM) 20; Almirante Brown, Nueva Chicago y Defensores de Belgrano 19; Atlanta, Alvarado y Gimnasia (J) 17; Deportivo Morón 16; San Telmo 15; Rafaela, Mitre y Villa Dálmine 14; Ferro y Temperley 13, Güemes y Flandria 12; Sacachispas 11; Tristán Suárez 10; y Ramón Santamarina de Tandil 9.

Con información de Télam