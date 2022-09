All Boys le ganó a Brown PM y se aseguró un lugar en el Reducido de la Primera Nacional

All Boys se garantizó esta noche su clasificación al Reducido de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la LPF, al vencer como local a Brown de Puerto Madryn, 1 a 0, por la 34ta fecha.

Fernando Brandán, a los 30 minutos del segundo tiempo, anotó el gol de All Boys, que alcanzó a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el cuarto escalón de la tabla con 57 unidades. Chacarita Juniors, 14to y el primero de los equipos que permanecen al margen del torneo Reducido, tiene 43 con 12 en juego.

En los otros partidos de este sábado, Temperley le ganó de local a Sacachispas por 1 a 0 y Alvarado goleó en Mar del Plata a Quilmes por 3 a 0. Más tarde San Martín de Tucumán, uno de los escoltas de Belgrano de Córdoba, se jugará sus últimas ilusiones de llegar a la cima como visitante de Villa Dálmine.

La fecha se completará de la siguiente manera:

Mañana: Flandria-Instituto (13.25), Deportivo Madryn-Ferro (15), Deportivo Morón-Mitre (SE), Almirante Brown-Tristán Suárez y San Telmo-Santamarina (15:30), Güemes-Chacarita (16), Gimnasia de Mendoza-Atlético de Rafaela, San Martín SJ-Atlanta, Estudiantes RC-Independiente Rivadavia (16:30), Chaco For Ever-Estudiantes BA (18:30), Almagro-Deportivo Maipú (19:05).

Lunes: Deportivo Riestra-Brown de Adrogué (15), Belgrano de Córdoba-Defensores de Belgrano (21.30).

Principales posiciones: Belgrano 67, Instituto y San Martín de Tucumán 59, Gimnasia de Mendoza y All Boys 57, Chaco For Ever 51, Independiente Rivadavia, Defensores de Belgrano, Estudiantes RC, Estudiantes BA y Almagro 50, San Martín SJ 48.

Con información de Télam