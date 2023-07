MUNDIAL SUB

Los Pumitas perdieron frente a Sudáfrica y jugarán por el noveno puesto frente a Japón

El seleccionado Sub 20 de rugby de la Argentina, Los Pumitas, perdió hoy frente a su par de Sudáfrica por 24-16 y jugará el próximo domingo frente a Japón por el noveno puesto del Mundial de la categoría.

El encuentro, correspondiente a la tercera fecha de la fase clasificatoria del Mundial de Sudáfrica, se disputó en el Athlone Sports Stadium de Ciudad del Cabo y tuvo un parcial favorable para Los Pumitas de 16-7.

Con esta derrota, la ilusión de Los Pumitas de llegar a las semifinales se esfumó y en consecuencia jugarán por el noveno puesto frente a Japón el próximo domingo a las 11, al igual que Italia y Fiji.

Con los resultados de hoy, las semifinales las disputarán el bicampeón Francia con Inglaterra e Irlanda con Sudáfrica.

Los tantos del conjunto conducido por el entrenador Álvaro Galindo fueron con un try de Renzo Zanella, mientras que Valentino Dicapua aportó tres penales y una conversión.

En la primer parte del encuentro, Los Pumitas fueron claros dominadores de las acciones y con el correr de los minutos fueron logrando diferencia en el marcador con tres penales de Dicapua para alcanzar un parcial de 9-0.

Posteriormente, llegó el primer try del capitán Eliseo Chiavassa que fuera anulado a instancias del TMO.

Sobre la primera mitad, Sudáfrica reaccionó con un try Juann Else convertido por Jean Smith, pero Los Pumitas se repusieron y Zanella marcó el ingoal contrario con la conversión de Dicapua para sellar el parcial favorable para los argentinos de 16-7.

En la parte complementaria, comenzaron las distracciones y errores del conjunto argentino y el pateador Smith acortó la diferencia con la conversión de un nuevo penal.

Con el correr de los minutos, el conjunto argentino comenzó a sentir el rigor de las acciones y el cansancio le permitió a los Springboks juniors a tomar el protagonismo y el dominio de las acciones.

El tercera línea quebró en dos oportunidades el ingoal argentino para sentenciar el resultado final con dos nuevas conversiones de Smith.

En el balance final, Los Pumitas quedaron en deuda en el nivel de juego y en los resultados ya que sólo lograron vencer a Italia y cayeron frente a Georgia y Sudáfrica en la etapa clasificatoria.

Sintesis

Sudáfrica: Hakeem Kunene; Jurenzo Julius, Katlego Letebele, Ethan Hooker y Michael Annies; Jean Smith e Imad Khan; Corne Beets, Ghudian van Reenen y Paul de Villiers (capitán); JF van Heerden y Coetzee le Roux, Dian Heunis, Juann Else y Cornè Lavagna.

Ingresaron: Damian Markus, Asad Moos, Regan Izaks, Jannes Potgieter, Abulele Ndabambi y Zachary Porthen por Heunis.

Argentina: Mateo Soler; Ernesto Giudice, Faustino Sánchez Valarolo, Nicolás López González e Ignacio Lucero; Valentino Dicapua y Agustín Moyano; Benjamín Grondona, Aitor Bildosola y Eliseo Chiavassa (capitán); Efraín Elías y Federico Rolotti; Renzo Zanella, Tomás Bartolini y Matías Medrano.

Ingresaron: Juan Baronio, Felipe Bares, Valentín Soler Filloy, Valentino Minoyetti, Facundo García Hamilton, Tomás Rapetti y Francisco Palazzi.

Tantos en el primer tiempo: 3', 14' y 22' penales Dicapua (A), 26' try Else convertido por Smith (S) y 35' try de Zanella convertido por Dicapua (A). Resultado parcial: Sudáfrica 7-16 Argentina.

Tantos en el segundo tiempo: 2'penal Smith (S), 28' y 35' Tries de Beets, ambos convertidos por Smith (S). Resultado final Sudáfrica 24-Argentina 16

Amonestado en el primer tiempo: 31' Van Heerden (S)

Cancha: Athlone Sports Stadium,(Ciudad del Cabo)

Arbitro: Luc Ramos (Francia).

Con información de Télam