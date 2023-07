Bogado, embajadora argentina en Nueva Zelanda: "Las jugadoras argentinas ya están haciendo historia"

(Por Marina Burtón, enviada especial) - María Belén Bogado, la embajadora argentina en Nueva Zelanda, consideró que el seleccionado femenino que competirá en la Copa Mundial está "haciendo historia" y que el evento de la FIFA será un "espaldarazo para visibilizar todo lo que se ha hecho por el fútbol femenino en la Argentina".

"Estamos emocionados y felices de tener a la selección femenina en Nueva Zelanda. Soy muy futbolera, jugué al fútbol en épocas donde no era tan común y sé lo que significa. Estas jugadoras ya están haciendo historia y son un orgullo", expresó la diplomática en diálogo con Télam.

Bogado, en su tercer año al frente de la embajada argentina que tiene su sede en Wellington, aseguró que "Argentina y Nueva Zelanda están vinculados a través del deporte. Aunque en este país, el rugby es el deporte rey, están incorporando el fútbol femenino y quieren darle un lugar importante. Este evento mundial les va a dar el espaldarazo para visibilizar lo que se ha hecho en la Argentina con el fútbol femenino. Todo el proceso va de la mano con el fortísimo movimiento de mujeres que tenemos en nuestro país, es una combinación perfecta y para mí una alegría ser la representante argentina".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Belén Bogado, funcionaria en la Embajada Argentina en España desde 2006 hasta 2015 y jefa de Cancillería desde 2011, vivió en carne propia lo mismo que muchas de las futbolistas que integran hoy el seleccionado.

"Cuando yo era chica estaba mal visto jugar al fútbol. Soy de Paraná, Entre Ríos, y ahí para las chicas había hockey y para los varones, rugby. Yo me escapaba y jugaba en la calle con amigos, armando pelotas con lo que se podía y siempre me quedó la espina. En el momento que fui destinada a España, donde sí está desarrollado el fútbol femenino y había muchas ligas amateurs, jugué tres años", contó Bogado, mediocampista. "Era 5, una Mascherano salvando las distancias. Me pedían que jugara al estilo argentino, camiseteando, haciendo lo posible para ganar y le poníamos ese ímpetu", dijo risueña.

Bogado está casada con la médica Mariela Ghiggi y tienen mellizos de 7 años, Fermín y Rafaela. "Son fanáticos de fútbol así que vamos a tratar de ir a ver todos los partidos", confió.

Los mellizos están en tercer grado y son bilingües. "En mi casa defendemos nuestra lengua y están anotados, lo que recomiendo mucho para todos los expatriados, en el servicio a distancia del Ministerio de Educación, que es muy bueno para que los niños que empiezan a vivir en otra cultura no pierdan nuestras tradiciones y sobre todo la estructura gramatical del español que es muy difícil", relató la diplomática.

Bogado, quien visitó al seleccionado en su centro de entrenamientos en Ellerslie, irá al partido del debut frente a Italia, el lunes 24 en el Eden Park de Auckland. Al segundo juego en Dunedin contra Sudáfrica no podrá asistir por otros compromisos, pero sí presenciará el último encuentro de la fase de grupos en Hamilton, ante Suecia.

"En Hamilton hay una comunidad fuerte, como acá en Auckland. Vayan a alentar, esperamos tener color y calor argentino", avisó en el evento organizado en el local latino "La Pachamama" para grabar un video de apoyo al equipo albiceleste.

Bogado comentó que estuvo en uno de los partidos de la fecha FIFA que las argentinas jugaron en Nueva Zelanda, en febrero de este año.

"Fue impresionante. Los organizadores me preguntaron si yo había traído micros con hinchada argentina, por la cantidad de gente, el griterío... La gente cree que está en Qatar. Se emocionó tanto con la obtención del campeonato mundial y eso ha unido tanto a los argentinos que hay una energía increíble que las chicas van a poder disfrutar. La Selección femenina necesita de todo nuestro apoyo", enfatizó.

La embajadora argentina confió que vio a las jugadoras "concentradas y focalizadas. El técnico Portanova es meticuloso y las tiene bien protegidas. Se entrenan por la mañana y por la tarde hay charlas, mate, videos. Hacen grupo y eso puede ser importante".

"Creo que están disfrutando, hay muchas con experiencia como la arquera Vanina Correa pero muchas otras que debutan. Me pareció muy lindo el ambiente, la gente de la AFA, la utilera (Angélica Romero), una señora histórica y encantadora que cuida a todas como si fuera la mamá. Hay una energía muy copada y les deseamos lo mejor", concluyó Bogado.

Con información de Télam