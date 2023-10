Massa y Tapia harán mañana la presentación del Mundial 2030 en Ezeiza

El ministro de Economía, Sergio Massa, junto al presidente de AFA, Claudio Tapia, ofrecerán a las 12 de mañana en el predio Lionel Messi, de Ezeiza, una conferencia de prensa con carácter de presentación de la Copa del Mundo 2030 que organizarán en forma conjunta España, Portugal y Marruecos mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes de los tres primeros partidos de la fase de grupos.

El evento se llevará a cabo en la sala de prensa del Complejo 1 del predio de Ezeiza, donde se hará referencia a los tres partidos inaugurales de ese certamen que se disputarán en Argentina, Uruguay (sede del primer mundial en 1930) y Paraguay, informó esta tarde la AFA.

Junto a Massa y Tapia también tomará parte de esta presentación el ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens.

El acto será transmitido en directo por el canal de youtube oficial de la AFA, https://www.youtube.com/@AFAOFICIAL.

"Debido a la alta demanda y a la capacidad disponible de lugares, sólo podrán concurrir a la cobertura los medios que posean la credencial anual 2023 solicitada a fines del mes de noviembre de 2022 mediante el sitio web de la AFA", indicó la AFA en su cuenta oficial de X..

"Todo aquel que no tenga esa acreditación no podrá ingresar al complejo deportivo. No se realizarán credenciales del día", completó el aviso.

Con información de Télam