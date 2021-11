DT Pascutti anuncia su salida de All Boys tras derrota en Puerto Madryn

El entrenador Marcelo Pascutti anunció esta tarde su salida de All Boys, luego de la derrota que el equipo sufrió ante Brown de Puerto Madryn (0-1), por la última fecha del campeonato de la Primera Nacional de fútbol.

“Este fue mi último partido al frente del plantel. Hay un desgaste de mi parte y no quiero ser un estorbo”, dijo el DT que asumió el cargo en reemplazo del ídolo José ‘Pepe’ Romero, quien fue despedido al finalizar la primera rueda del certamen.

“La tristeza que me invade es muy grande, pero creo que es la mejor decisión”, sostuvo Pascutti, de 44 años, a la trasmisión partidaria ‘El Hincha de All Boys’ (AM 680).

“Los jugadores hicieron todo lo posible con las limitaciones que son las mismas que tengo yo para armar el mejor equipo. Les quiero agradecer por su respeto y comprensión”, expresó el técnico que se había desempeñado anteriormente en la Reserva y que asumió su puesto en julio pasado.

Bajo su conducción, All Boys, que reunió un total de 39 unidades en la zona B y no cumplió siquiera el objetivo de clasificarse para la próxima edición de la Copa Argentina, ganó 4 partidos, empató 6 y perdió 7. Convirtió 15 tantos y le marcaron 17.

El plantel de la entidad de Floresta tendrá dos semanas de licencia y volverá a los entrenamientos de cara a la temporada 2022 el primero de diciembre venidero, con el arribo de un nuevo entrenador.

Con información de Télam