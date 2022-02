Sevilla, de Acuña y "Papu" Gómez, recibirá a Elche en el adelantado de la fecha

Sevilla, segundo en la Liga española de fútbol y que cuenta con los argentinos Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Lucas Ocampos y Alejandro 'Papu' Gómez, recibirá mañana a Elche en el único partido adelantado que abrirá la 24ta. fecha.

Sevilla tiene 47 puntos y es escolta del líder Real Madrid, que suma 53 unidades y que visitará el sábado próximo a Villarreal -en el que militan Jerónimo Rulli, Juan Foyth y Giovani Lo Celso- y Elche, en el que juegan los argentinos Lucas Boyé -ex River Plate-, Javier Pastore -ex PSG, de Francia-, Pablo Piatti -ex Estudiantes de La Plata- y Guido Carrillo -ex Mónaco, de Francia-, ocupa el 14to puesto con 26.

El equipo andaluz igualó sin goles ante Osasuna, como visitante, en la fecha pasada, y Elche superó a Alavés, por 3 a 1, de local.

La 24ta. fecha de la Liga española de fútbol, se desarrollará de la siguiente manera:

-Mañana: 17:00, Sevilla-Elche.

-Sábado: 10:00, Cádiz-Celta de Vigo; 12:15, Villarreal-Real Madrid; 14:30, Rayo Vallecano-Osasuna; 17:99, Atlético Madrid-Getafe.

-Domingo: 10:00, Alavés-Valencia; 12:15, Levante-Betis; 14:30, Real Sociedad-Granada; 17:00, Espanyol-Barcelona.

-Lunes: 17:00, Mallorca-Athletic Bilbao.

=Posiciones=

Real Madrid, 53 puntos; Sevilla, 47; Betis, 40; Barcelona, 38; Atlético Madrid, 36; Villarreal y Real Sociedad, 35; Athletic Bilbao, 34; Rayo Vallecano, 31; Valencia y Celta de Vigo, 30; Osasuna, 29; Espanyol, 27; Elche, 26; Getafe, 25; Granada, 24; Mallorca, 23; Cádiz, 18; Alavés, 17; Levante, 11.

Con información de Télam