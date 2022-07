Atlético Tucumán venció a Newell's y se aleja en la cima de la LPF

Atlético Tucumán venció esta noche a Newell's Old Boys por 2 a 0, en el estadio José Fierro y por la undécima fecha del torneo de la LPF, y sacó más ventaja en la cima.

El "Decano" es el líder del torneo con 25 puntos y ahora le sacó 4 de ventaja a su escolta, Gimnasia y Esgrima La Plata. Además es el único invicto, tiene una racha de seis victorias consecutivas y lleva 556 minutos sin recibir goles.

Por el contrario, Newell's sumó la tercera derrota en fila y seis encuentros sin vencer, lo que lo alejó de la punta que supo ostentar en las primeras fechas del certamen.

Ramiro Carrera y Renzo Tesuri, con sus conversiones en el segundo tiempo, concretaron el éxito del conjunto local.

Apenas comenzó a rodar la pelota en el campo tucumano el equipo rosarino buscó sorprender al dueño de casa, al que no le dio salida con la presión alta ejercida y la posesión de la pelota.

Así, Newell's contó con varias cargas peligrosas, con la más clara en la ejecución de un tiro libre por sobre la barrera a cargo de Cristian Lema, que el arquero boliviano Carlos Lampe con esfuerzo logró desviar hacia un costado, a los 8 minutos.

Recién luego del primer cuarto de hora los de Lucas Pusineri pudieron salir del asedio y generar una rápida réplica, que en su carga Ramiro Ruiz Rodríguez definió con un fuerte tiro bajo y cruzado, desviado y cerca del caño derecho del arco visitante.

A partir de allí el juego, que se mantuvo intenso y rápido, fue más parejo. El 'Decano' logró equilibrarlo al oponer una tarea más férrea en el mediocampo, aunque sin generar situaciones muy peligrosas para la defensa de la "Lepra".

En eso se diferenciaron los conducidos tácticamente por Javier Sanguinetti, que supieron hilvanar algunas llegadas con riesgo, como la que terminó Ramiro Sordo con un cabezazo, que entre la mano izquierda de Lampe y el travesaño impidieron la apertura para los 'rojinegros', a los 37 minutos.

Con similares características continuaron las acciones en los primeros pasajes del complemento, en los que el experimentado volante de la visita Pablo Pérez, por un fuerte pelotazo que recibió en el oído derecho ante un despeje de Manuel Capasso, cayó muy dolorido y aturdido, por lo que el médico de Newell's decidió que fuera sustituido, a los 4 minutos.

Esto produjo el enojo con gestos de fastidio del jugador hacia el facultativo y hacia Sanguinetti, que dispuso en su reemplazo el ingreso de Guillermo Balzi.

Tres minutos después se produjo otra situación que detuvo el juego por seis minutos, cuando Gastón Gil Romero trabó de atrás a Ramiro Sordo, quien de inmediato se levantó y golpeó por la espalda al volante de Atlético Tucumán, cuando ya el árbitro Andrés Merlos había sancionado la falta a favor de Newell's.

El juez principal amonestó a Gil Romero y expulsó por la agresión al delantero de la visita. Tras revisar el VAR, a cargo del árbitro Hernán Mastrángelo, Merlos revió su fallo y cambió la tarjeta roja por la amarilla para Sordo, que así continuó en el partido.

El posterior desarrollo se tornó más discreto, con un leve predominio del líder del campeonato, que encontró la apertura con una maniobra personal de Ruiz Rodríguez, que después de birlar la marca de dos adversarios envió un centro atrás para que Carrera, en la medialuna del área visitante, lo conectara con un derechazo dirigido a la izquierda de Franco Herrera, que nada pudo hacer para evitar la caída de su valla, a los 28 minutos.

Con esfuerzo y amor propio el conjunto rosarino reaccionó para buscar la igualdad, pero no le alcanzó.

Al contrario, en el minuto final del tiempo adicionado y cuando el arquero fue en busca de un cabezazo en un tiro de esquina a favor, dejó el arco sin custodia lo que aprovechó el ingresado Renzo Tesuri en veloz réplica para marcar el segundo tanto del vencedor.

Por la próxima fecha, la duodécima, Atlético Tucumán visitará a Arsenal, de Sarandí, el sábado 6 de agosto a las 13; al día siguiente a las 18, Newell's recibirá a Colón de Santa Fe.

= Síntesis =

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso y Gabriel Risso Patrón; Ciro Rius, Joaquín Pereyra, Gastón Gil Romero y Ramiro Carrera; Augusto Lotti y Ramiro Ruíz Rodríguez. DT: Lucas Pusineri.

Newell's Old Boys: Franco Herrera; Armando Méndez, Cristian Lema, Willer Ditta y Martín Luciano; Pablo Pérez, Juan Sforza, Julián Fernández y Francisco González; Juan Manuel García y Ramiro Sordo. DT: Javier Sanguinetti.

Goles en el segundo tiempo: 28m, Carrera (AT); y 53m, Tesuri (AT).

Cambios en el segundo tiempo: 4m, Guillermo Balzi por Pérez (NOB); 21m, Tomás Jacob por Méndez; Genaro Rossi por García; y Juan Garro por González (NOB); 26m, Andrés Balanta por Gil Romero (AT); 33m, Djorkaeff Reasco por Sforza (NOB); 37mm, Francisco Di Franco por Carrera; y Cristian Menéndez por Lotti (AT); 45m, Renzo Tesuri por Pereyra; y Eugenio Isnaldo por Ruíz Rodriguez (AT).

Amonestados: Pereyra, Gil Romero y Balanta (AT). Lema, Sordo y Méndez (NOB).

Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Monumental José Fierro (Atlético Tucumán).

Con información de Télam