"Papu" Gómez se suma al seleccionado argentino para partidos con Uruguay y Brasil

(Agrega información)

El mediocampista ofensivo Alejandro "Papu" Gómez se integrará a la convocatoria del seleccionado argentino para los encuentros de eliminatorias sudamericanas frente a Uruguay y Brasil, en la recta final de clasificación hacia el Mundial de fútbol Qatar 2022.

El volante bonaerense del Sevilla de España, de 33 años, no había sido originalmente llamado por el DT Lionel Scaloni, de cara a los duelos en Montevideo y San Juan.

Sin embargo, la incertidumbre respecto de la situación del extremo Nicolás González (Fiorentina, Italia), quien dio nuevamente positivo de coronavirus, además de lo que ocurre con Lionel Messi y su rodilla izquierda, le abrieron la puerta al ex San Lorenzo y Arsenal. También está en duda el desgarrado Leandro Paredes. al señalar que en PSG no están de acuerdo "en enviar a sus selecciones a un jugador que no está en forma física o que atraviesa fase de rehabilitación. Eso no tiene sentido y este tipo de situaciones merece definirse en un acuerdo real con la FIFA".

“El futbolista de Sevilla, Alejandro Gómez, se suma a la convocatoria para la doble fecha del mes de noviembre”, expresó la AFA, a través de un escueto comunicado.

Gómez inició en el banco de suplentes el encuentro clásico que su equipo asumió ante el Betis, por la 13ra. Fecha de la Liga Española de Primera División.

Los 35 jugadores convocados por el técnico Scaloni para los encuentros del viernes 12 ante Uruguay y el martes 16 frente a Brasil son los siguientes:

Arqueros: Franco Armani (River Plate), Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Juan Musso (Atalanta, Italia) y Federico Gomes Gerth (Tigre).

Defensores: Nahuel Molina (Udinese, Italia), Gonzalo Montiel (Sevilla, España), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Germán Pezzella (Betis, España), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina, Italia), Nicolás Tagliafico (Ajax, Países Bajos), Gastón Ávila (Rosario Central) y Marcos Acuña (Sevilla, España).

Volantes: Guido Rodríguez (Betis, España), Giovani Lo Celso (Tottenham, Inglaterra), Leandro Paredes (París Saint Germain, Francia), Lisandro Martínez (Ajax, Países Bajos), Enzo Fernández (River Plate), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid, España), Santiago Simón (River), Cristian Medina (Boca), Matías Soulé )Juventus), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania), Alejandro Gómez (Sevilla) y Nicolás Domínguez (Bologna, Italia).

Delanteros: Lionel Messi (París Saint Germain, Francia), Ángel Di María (París Saint Germain, Francia).

Ángel Correa (Atlético de Madrid, España), Joaquín Correa (Inter, Italia), Lautaro Martínez (Inter, Italia), Thiago Almada (Vélez Sarsfield), Paulo Dybala (Juventus, Italia), Julián Álvarez (River Plate), Nicolás González (Fiorentina, Italia) y Exequiel Zeballos (Boca Juniors).

El grueso de estos jugadores estará llegando en el mediodía de mañana provenientes de Europa en vuelo chárter y se entrenarán, a puertas cerradas, desde las 19, en el predio de AFA, en Ezeiza, donde volverán a trabajar, siempre en turno vespertino, el próximo martes, con media hora abierta a la prensa. El miércoles practicarán por la mañana.

El seleccionado argentino estará enfrentando a Uruguay el próximo viernes 12 desde las 20, en el estadio Campeón del Siglo, de Peñarol, de Montevideo, por la decimotercera fecha de Eliminatorias, y el martes 16 desde las 20.30 recibirá a Brasil, por la decimocuarta, en el San Juan del Bicentenario,

Con información de Télam