Palmeiras obtiene triunfo que lo acerca a cuartos de final de la Copa

Palmeiras, bicampeón vigente, venció esta noche con amplitud a Cerro Porteño, en Paraguay, por 3-0, para poner un pie y medio en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El conjunto paulista, el mejor de la etapa de clasificación con puntaje ideal (18 puntos), ofreció un nivel distinguido en el estadio conocido como La Olla en Asunción en este encuentro válido por una de las series de octavos del máximo certamen continental.

Rony (St. 15m. y 24m.) más Murilo Cerqueira (St. 42m.) anotaron para el elenco que dirige el DT portugués Abel Ferreira, que acumula 7 victorias en igual cantidad de presentaciones en esta Copa, con 28 tantos a favor y apenas 3 en contra.

En Cerro Porteño se alistó como titular el mediocampista argentino Claudio Aquino (ex Belgrano de Córdoba e Independiente), mientras que Federico Carrizo (ex Rosario Central) y Luis Fariña (ex Racing Club) estuvieron en el banco de los suplentes.

El equipo brasileño buscará refrendar la clasificación el próximo miércoles 6 de julio, a las 19.15, en el Allianz Parque de San Pablo.

-Síntesis-

Cerro Porteño: Jean; Alberto Espínola, Alexis Duarte, William Riveros y Alan Rodríguez; Robert Piris da Motta, Angel Cardozo Lucena, Claudio Aquino y Rafael Carrascal; Alan Benítez y Braian Samudio. DT: Francisco Arce.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira y Joaquín Piquerez; Danilo y Zé Rafael; Dudú, Raphael Veiga y Gustavo Scarpa; Rony. DT: Abel Ferreira

Goles en el segundo tiempo: 15m. y 24m. Rony (P); 42m. Murilo Cerqueira (P).

Cambios en el segundo tiempo: 26m. Alfio Oviedo por A. Benítez (CP); 29m. Enzo Giménez por Cardozo Lucena (CP); 32m. Gabriel Menino por Raphael Veiga, Gabriel Verón por Gustavo Scarpa y Wesley por Dudú (P); 36m. Luis Vargas por Aquino y Marcelo Moreno Martins por Samudio (CP); 41m. Rafael Navarro por Rony y Luan por Zé Rafael (P).

Amonestados: Gustavo Scarpa (P) Espínola (CP)

Arbitro: Wilmar Roldán (Colombia). Estadio: General Pablo Rojas (Asunción).

Con información de Télam