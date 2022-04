Gallardo: "Voy a tener que gestionar bien los minutos de los jugadores para no pasarnos de vueltas"

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, reconoció anoche, después de la victoria por 2 a 0 sobre el brasileño Fortaleza por Copa Libertadores que va a tener "que gestionar bien los minutos que van a ir jugando los futbolistas para que no se pasen de vueltas".

"Me quedé muy conforme con lo que hizo el equipo contra Fortaleza, fuimos contundentes con remates de afuera (así llegaron los goles de Enrique Fernández y Nicolás De la Cruz) que es una herramienta que utilizamos bastante", aseveró.

En ese marco, analizó que, "más allá de haber iniciado el partido con llegadas del rival, después lo corregimos" y, luego, "ya con resultado a favor, el equipo tuvo ambición y el segundo tiempo registró un gran rendimiento, por lo que nos quedamos cortos en el resultado".

"Este juego representa al hincha", apuntó Gallardo, quien consideró que "el hincha está muy contento con lo que ve porque estamos creciendo como equipo".

"La continuidad de partidos nos exige mucho y cada vez será más difícil sostener el ritmo que imponemos. Pero lo vamos a intentar, porque el equipo está comprometido para intentarlo hasta el final y eso me encanta", advirtió.

Sobre ese punto, avisó que va a tener "que gestionar bien los minutos, para que ningún jugador del plantel se pase de vuelta con tanta competencia seguida", aunque subrayó que le gusta que el equipo "arriesgue" y dijo que es "consciente" de que tendrán que "sufrir lo menos posible en defensa".

"En cuanto a algunas individualidades, por ejemplo Enzo Fernández está pasando un gran momento, evolucionó mucho y estoy muy contento con él, porque no es fácil, ya que tiene 21 años y, cuando vienen los elogios, es complicado mantenerse equilibrado. Pero nos viene dando soluciones. Y, si juega para el equipo, se van a destacar. Este es un grupo comprometido que me identifica y los jugadores me facilitan el trabajo", apreció.

"Respecto de Julián Álvarez, más allá de los goles que puede hacer o no, lo importante es lo que se brinda para el equipo. Es muy solidario y eso es para valorar. Asiste, presiona, y más allá de si convierte o no, hay que darle tranquilidad para que esa búsqueda no lo confunda, porque el arco ya se le abrirá", puntualizó.

Posteriormente, remarcó que De La Cruz "tuvo un buen partido y está bueno que le pase eso. Nos dio una buena versión de su juego y potencial, ayudó mucho e hizo un gol".

"En las últimas horas lo vi a Robert Rojas y lo noté de buen ánimo. Todos los estudios que le hicieron fueron positivos y sólo debe preocuparse en recuperar bien la pierna. Lo esperaremos para cuando vuelva", anunció.

"El objetivo principal ahora es la clasificación a octavos de final de la Libertadores y, después, se juegan otros componentes, pero intentaremos sumar lo máximo posible y luego veremos. Porque me gusta proyectar en el corto plazo y no pensar tanto en el primer puesto del grupo. Además, se vienen los partidos de la Copa de la Liga que también hay que afrontar buscando la clasificación", completó el "Muñeco".

Con información de Télam