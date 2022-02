Empate entre Montevideo City Torque y Barcelona de Ecuador en primer partido de Libertadores 2022

Montevideo City Torque y Barcelona de Guayaquil empataron esta noche 1-1 en Uruguay, en el primer encuentro de la edición 2022 de la Copa Libertadores, que empezó con el duelo de ida de una de las llaves preliminares de la competencia continental.

En el estadio Centenario se registró una igualdad, que deja todo abierto para la revancha prevista para la semana entrante, el martes 15, en territorio ecuatoriano.

El equipo visitante, dirigido por el técnico argentino Fabián Bustos, se adelantó en el tanteador, por intermedio del atacante uruguayo Gonzalo Mastriani (Pt. 7m.).

El elenco montevideano estableció la igualdad a través de Joaquín Zeballos (St. 19m.), según reflejó ‘Soccerway’.

En Barcelona actuaron como titulares los argentinos Javier Burrai (ex Arsenal y Brown de Puerto Madryn), Leandro Martínez (ex Chacarita Juniors) y Damián Díaz (ex Rosario Central), quien fue expulsado en tiempo de descuento (St. 46m.).

En el conjunto uruguayo arrancaron como titulares Tiago Palacios (ex Platense) y Juan Bautista Cejas (ex Estudiantes de La Plata), mientras que Natanael Guzmán (ex Cañuelas) ingresó en la segunda parte.

Mañana, a partir de las 19.15, se enfrentarán en otro cotejo de ida de una de las series previas, el equipo venezolano de Deportivo Lara y su par boliviano del Bolívar de La Paz. El cotejo se llevará a cabo en el estadio Agustín Tovar, de la ciudad de Barinas.

Con información de Télam