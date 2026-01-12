Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el lunes 12 de enero de 2026

Después de varios días de inestabilidad climática, lluvias intensas y humedad persistente, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirma un cambio de escenario. Este lunes 12 de enero de 2026, tanto Santa Fe como Rosario amanecen con condiciones estables, cielo parcialmente nublado y un marcado ascenso de las temperaturas.

La mejora del tiempo responde al ingreso de aire más seco luego del paso del frente de tormenta que afectó a la región durante el viernes y el sábado. De acuerdo al último pronóstico del SMN, el comienzo de la semana estará dominado por el calor, sin alertas ni precipitaciones en el horizonte inmediato.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este lunes

En la ciudad de la bandera, el lunes se presenta con buen tiempo sostenido durante toda la jornada:

Temperatura mínima: 18 grados.

18 grados. Temperatura máxima: 32 grados.

32 grados. Probabilidad de lluvias: 0%.

0%. Cielo: parcialmente nublado.

parcialmente nublado. Viento: leve a moderado, entre 13 y 22 km/h.

Pronóstico de Rosario.

La combinación de sol, humedad y temperaturas elevadas anticipa una sensación térmica alta, especialmente durante la tarde, en una ciudad que vuelve rápidamente al ritmo del verano.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este lunes

En la capital provincial, el panorama será muy similar, aunque con viento más leve:

Mínima: 18 grados.

18 grados. Máxima: 32 grados.

32 grados. Lluvias: descartadas (0%).

descartadas (0%). Cielo: parcialmente nublado.

parcialmente nublado. Viento: suave, entre 7 y 12 km/h.

El lunes aparece como una jornada ideal para actividades al aire libre, aunque con las precauciones habituales ante el calor, sobre todo en horas del mediodía y la siesta.

Pronóstico de Santa Fe.

Pronóstico extendido: qué anticipa el clima para los próximos días

El inicio de la semana consolida una tendencia que se repite en los últimos veranos: luego de episodios de tormentas intensas, llegan períodos de calor sostenido. Este patrón se volvió cada vez más frecuente en la región central del país.

Las proyecciones indican que las temperaturas altas continuarían durante los próximos días, con máximas que podrían mantenerse en torno a los 32 grados y sin lluvias significativas en el corto plazo.

Las recomendaciones de SMN para el calor del lunes