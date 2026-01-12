Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el lunes 12 de enero de 2026

Después de varios días de inestabilidad climática, lluvias intensas y humedad persistente, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirma un cambio de escenario. Este lunes 12 de enero de 2026, tanto Santa Fe como Rosario amanecen con condiciones estables, cielo parcialmente nublado y un marcado ascenso de las temperaturas.
La mejora del tiempo responde al ingreso de aire más seco luego del paso del frente de tormenta que afectó a la región durante el viernes y el sábado. De acuerdo al último pronóstico del SMN, el comienzo de la semana estará dominado por el calor, sin alertas ni precipitaciones en el horizonte inmediato.
Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este lunes
En la ciudad de la bandera, el lunes se presenta con buen tiempo sostenido durante toda la jornada:
- Temperatura mínima: 18 grados.
- Temperatura máxima: 32 grados.
- Probabilidad de lluvias: 0%.
- Cielo: parcialmente nublado.
- Viento: leve a moderado, entre 13 y 22 km/h.
La combinación de sol, humedad y temperaturas elevadas anticipa una sensación térmica alta, especialmente durante la tarde, en una ciudad que vuelve rápidamente al ritmo del verano.
Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este lunes
En la capital provincial, el panorama será muy similar, aunque con viento más leve:
- Mínima: 18 grados.
- Máxima: 32 grados.
- Lluvias: descartadas (0%).
- Cielo: parcialmente nublado.
- Viento: suave, entre 7 y 12 km/h.
El lunes aparece como una jornada ideal para actividades al aire libre, aunque con las precauciones habituales ante el calor, sobre todo en horas del mediodía y la siesta.
Pronóstico extendido: qué anticipa el clima para los próximos días
El inicio de la semana consolida una tendencia que se repite en los últimos veranos: luego de episodios de tormentas intensas, llegan períodos de calor sostenido. Este patrón se volvió cada vez más frecuente en la región central del país.
Las proyecciones indican que las temperaturas altas continuarían durante los próximos días, con máximas que podrían mantenerse en torno a los 32 grados y sin lluvias significativas en el corto plazo.
Las recomendaciones de SMN para el calor del lunes
- Hidratate de forma constante, aunque no sientas sed.
- Evitá la exposición al sol entre las 11 y las 17 horas, el tramo más crítico por radiación y temperatura.
- Usá ropa liviana, clara y de algodón, que permita la ventilación y reduzca la sensación térmica.
- Protector solar obligatorio, incluso si el cielo está parcialmente nublado.
- Planificá actividades al aire libre temprano o al atardecer, cuando el calor baja y el viento es más tolerable.
- Ventilá bien los ambientes, pero cerrá cortinas o persianas durante la tarde para evitar que el calor se acumule.
- Atención a niños, personas mayores y mascotas, los más vulnerables frente a golpes de calor.
- Comidas livianas: frutas, verduras y platos frescos ayudan a sobrellevar mejor la jornada.
- No subestimes la humedad: aunque la temperatura sea menor, el ambiente será pesado.