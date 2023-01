Benavides recupera una posición y reingresa al podio de la general de motos en el Dakar

El argentino Kevin Benavides recuperó una posición y se ubicó tercero en la clasificación general del motos en el Rally Dakar 2023, al disputarse hoy la tercera etapa con 670 kilómetros de recorrido (447 cronometrados) entre las ciudades de Al-Ula y Ha'il en Arabia Saudita.

El salteño, único piloto sudamericano campeón de la categoría en 2021, finalizó segundo en el tramo de hoy pero una penalización de 2 minutos lo retrasó al cuarto lugar, también por las bonificaciones a sus perseguidores.

El tercer parcial se lo adjudicó el australiano Daniel Sanders (GasGas) con un tiempo de 4:24:15, seguido por el estadounidense Skyler Howes (Husqvarna) a 6:19; por su compatriota Mason Klein (Bas World KTM) a 6:59 y luego por el argentino a 7:23.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El tiempo recarcargado no le impidió al piloto del Red Bull KTM Factory Racing avanzar un puesto y volver al podio de la clasificación general, que había abandonado un día antes tras una segunda etapa extenuante por la abundancia de piedras en el camino, lo que provocó una queja generalizada entre los competidores.

Benavides se ubica a una diferencia de 6:53 respecto de Sanders, que con su victoria en la tercera etapa desplazó del primer puesto de la acumulada a Klein, ahora segundo (+4:04).

La categoría de las dos ruedas perdió en su tercera estación a otro de los aspirantes al título con el abandono del estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda), campeón 2020 y ganador de la etapa 1 este año.

El californiano se accidentó en el kilómetro 274 del tramo especial, acusó dolores cervicales y los médicos que lo atendieron lo derivaron preventivamente a un hospital para estudios complementarios, informó la empresa rectora Amaury Sport Organisation (ASO).

La baja de Brabec se trata de la segunda deserción de peso en la división tras la salida del británico Sam Sunderland, ganador 2022, en la primera etapa del domingo pasado, también por una caída.

"Ricky me pasó antes del refueling -reabastecimiento de combustible- y me lo encontré en el suelo minutos después. Estaba mareado y le dolía mucho el cuello porque le había pegado a una piedra que no se veía por la arena, tenía sangre en la boca. Fui el primero en llegar así que me frené, llamé al helicóptero y me quedé esperando más o menos 11 minutos", contó el argentino Luciano Benavides (Husqvarna), quien llegó a la meta en el 22do. lugar a 25:49 de diferencia.

Cinco posiciones más adelante ingresó Franco Caimi (Hero Motosports), quien ocupa el 14to. puesto en la general.

En autos, la tercera etapa fue recortada por las condiciones meteorológicas y el argentino Orlando Terranova (Bahrain Raid Xtreme) finalizó en el tercer puesto, lo que implica su primer podio en esta 45º edición del Dakar.

El mendocino se situó a 5:04 del francés Guerlain Chicherit (GCK Motorsport), quien obtuvo la primera victoria parcial de su historial en el rally y se tomó revancha luego de una segunda etapa sufrida por consecutivos pinchazos de neumáticos. El segundo puesto le correspondió al sudafricano Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing).

El español Carlos Sainz estuvo detenido durante casi media hora en el kilómetro 213 por un inconveniente en su rueda trasera izquierda y culminó por debajo de los 40 primeros, con lo que resignó su liderazgo en la general.

El defensor del título, el qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing), decimotercero del día, es el nuevo puntero seguido por el saudí Yazeed Al Rahji (Overdrive Racing).

En quads, a falta de la confirmación oficial de los tiempos, el argentino Manuel Andújar (7240 Rally Team) sufrió demoras en el parcial y el vigente campeón francés Alenxandre Giroud lo aprovechó para ampliar su ventaja.

El corredor europeo de Yamaha Racing SMX Drag'on repitió la victoria del lunes escoltado por el cordobés Pablo Copetti (Del Amo Motorsports), quien compite con bandera de Estados Unidos, y por el argentino Francisco Moreno Flores (Drag'on Rally Team), presente en el podio por segundo día consecutivo.

El lobense Andújar, campeón 2021, fue dominador de la prueba de cuatriciclos hasta el kilómetro 240, pero al marcar su tiempo en el siguiente waypoint (km 288), registró una pérdida de aproximadamente media hora por causa todavía indeterminada.

La cuarta parte de la carrera más exigente del mundo se desarrollará este miércoles con partida y llegada en Ha'il tras un recorrido cronometrado de 425 kilómetros con otros 148 de enlace.

Con información de Télam