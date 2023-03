El argentino Kruspzky sigue en racha en los Emiratos Arabes

El mediocampista argentino Facundo Kruspzky convirtió hoy un nuevo gol en el fútbol de los Emiratos Arabes Unidos, al anotar la diferencia con la que su equipo, Al Wahda, superó por 1-0 a Al Nasr, en partido de la 18va. fecha de la Premier League de los Emiratos Arabes Unidos (EAU).

El volante bonaerense, de apenas 20 años, sumó su tercer tanto en el conjunto de Abu Dhabi, a los 19 minutos de la segunda etapa.

El exjugador de Arsenal de Sarandí ya había anotado frente a Al Wasl (3-3) y Al Bataeh (2-1), tras haber jugado apenas seis partidos, según reflejó el sitio ‘Soccerway’.

Con este triunfo, Al Wahda se acomodó en la tercera colocación con 37 unidades, a dos del líder Shabab Al Ahli.

Al Wasl, por su parte, con un gol del ex Colón de Santa Fe y Racing Club, Tomás Chancalay (St. 44m.), batió por 2-0 a Al Dhafra. En el equipo del santafesino Juan Antonio Pizzi (ex San Lorenzo y Racing) se alistó también el mediocampista de contención Gerónimo Poblete (ex Independiente y Vélez).

En otro de los encuentros de la jornada, Bani Yas, con las participaciones de Gastón Alvarez Suárez (ex Belgrano de Córdoba) y Nicolás Giménez (ex Nueva Chicago), perdió 2-3 con Ajman.

Además, el santafesino Federico Cartabia (ex Valencia y Deportivo La Coruña, ambos de España) consiguió un tanto para Shabab Al Ahli, que venció por 2-1 a Kalba el jueves último.

Con información de Télam