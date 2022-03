El Inter multará al chileno Arturo Vidal por expresar deseos de jugar en Flamengo

El volante chileno Arturo Vidal será multado por el Inter de Italia por haber dado una entrevista sin consentimiento y por expresar su deseo de jugar en Flamengo de Brasil, cuando tiene un contrato por cumplir con el club milanés, señaló hoy la prensa italiana.

El diario La Gazzetta dello Sport señala que Vidal terminará su contrato en junio próximo y su continuidad en el "neroazzurro" está casi descartada, pero la dirigencia tomó a mal los dichos del futbolista chileno en la nota -sin autorización del club- en que expresó sus ganas de ir a jugar a Brasil, al tiempo que criticó al entrenador Simone Inzaghi, por lo tanto se espera una multa.

"Me gusta mucho Flamengo. Me llenó el corazón el gesto del presidente, que me dio la camiseta. Sueño con jugar allí. Mi capítulo europeo podría cerrarse, no sé si es el momento adecuado, pero si sucede, mi objetivo será uno: jugar y ganar con Flamengo", dijo Vidal.

Según el periódico, Vidal no respetó las pautas del club al hablar sobre su futuro, ya que todavía tiene contrato vigente con Inter de Milán.

Vidal aprovechó para criticar indirectamente a Inzaghi por la situación de su compatriota Alexis Sánchez, quien también se iría: "Sánchez es un león enjaulado. Alguien como él debería jugar. Verlo en el banco es difícil, pero no quiero entrometerme, las decisiones son del entrenador", señaló "el rey Arturo".

Lo concreto, más allá de las multas, las entrevistas no permitidas y el deseo de jugar en Flamengo, es que la relación entre Vidal y el Inter está rota y que cuando cumpla su contrato, el futbolista se marchará del club milanés.

Con información de Télam